О чем говорит поведение Пригожина в Бахмуте – может ли что-то угрожать Путину

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Кремлю выгодно такое противостояние разных групп, ведь так создается баланс сил и интересов, позволяющий удерживать власть

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает следующим образом:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Действительно, в этой ситуации есть политическая, информационная и военная составляющая. Политическая составляющая – "фронтмен" Пригожин и его бенефициары ведут политическую борьбы с другой группой влияния, в которую входит министр обороны Шойгу и глава Генштаба Герасимов. Своими задачами Пригожин и Ко видят ослабление противоборствующей группировки, а в идеале – снятие с постов Шойгу и Герасимова. С назначением туда близких пригожинской группировке людей".

Через Минобороны, поясняет эксперт, сейчас идут огромные ресурсы. И кто же не хочет присесть на такие "потоки"?

"Ошибочно полагать, будто Пригожин выступает против Путина. Если бы это было так, главарь ЧВК уже уехал бы воевать в Африку, а то и куда дальше. И, возможно, исчез бесследно, – отмечает Олег Стариков. – Кремлю выгодно такое противостояние разных групп. Ведь так создается баланс сил и интересов, позволяющий удерживать власть. Так повелось, начиная от Московского царства, продолжая Российской империей, СССР и теперь – РФ".

Это – политическая составляющая, акцентирует эксперт. Информационная же составляющая (хайпы, агрессивная дипломатия, с посыланием противников по известному адресу) также, по его словам, ведется в рамках политической борьбы. Основная цель – близость к Путину и "потокам".

"Если говорить о военной составляющей, следует понимать, что в ней также немало дезинформации. И пока Пригожин воет о недостаче боеприпасов, наши воины уверяют, что ничего подобного не просматривается, – подчеркивает Олег Стариков. – Враг продолжает активные обстрелы и активное же наступление. Так что ситуация в Бахмуте очень тяжелая. Мы пытаемся разжать вражеские клещи с севера и юга. Противник продолжает давить, продвигаясь вглубь города. Считать, что завтра оккупанты там разбегутся, ориентируясь исключительно на те или иные сообщения, – опасно. Как в принципе опасно недооценивать противника. Это чревато поражением (о чём писал еще в VI веке до н. э. китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы в трактате "Искусство войны", а в ХХ веке – британский психолог-фрейдист Норман Диксон в книги "О психологии военной некомпетентности"). И россияне не раз уже это прочувствовали в Украине, которую явно недооценили. Нам важно не повторять их ошибок".

Путин находится в сложной ситуации

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий согласен с тем, что вокруг Бахмута со стороны россиян идет не только военная, но и политическая борьба.

"Вопрос в том, настолько ли Пригожин нужен Путину, что тот готов терпеть эту фронду и серьезнейшие "наезды" главаря наемников на Минобороны и не только? Ведь Пригожин перегрызся практически со всем путинским окружением. Понятно, что он – бизнесмен, хочет больше денег и возможностей. Пригожин видит, что Кремль сейчас весьма нуждается в его услугах. И хочет с этого поиметь как можно больше. А не получая желаемого, начинает (что несвойственно системе, выстроенной при Путине) фронду", – рассказывает эксперт.

По его мнению, Путин находится тут в сложной ситуации. С одной стороны, надо бы прекратить это безобразие. С другой – решать военные задачи без "вагнеровцев", похоже, если не невозможно, то – крайне сложно.

"А сложностей у оккупационной армии в свете готовящегося украинского контрнаступления и поставок нам новых видов вооружений – и так хватает. Еще вариант – Путин, действительно, теряет контроль над ситуацией", – констатирует Алексей Голобуцкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — поражение Patriot в Украине: появилась реакция США.



