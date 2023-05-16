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Маляр рассказала об освобождении новых территорий вокруг Бахмута

ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать "Вагнер"

сегодня, 18:13
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Автор:

Константин Куликов

В течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр.

Маляр рассказала об освобождении новых территорий вокруг Бахмута

Анна Маляр

"В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией, — отмечает Анна Маляр. — Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом. В сложившейся ситуации наши войска делают максимум и даже больше".


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По словам заместителя министра, результат который мы наблюдаем, это, прежде всего, следствие "сверхусилий наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной".

"Я напомню, что у врага есть преимущество в количестве людей и вооружения. Вместе с тем, благодаря действиям наших военных, еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении", — также подчеркивает Анна Маляр.

Напомним, что по оценке главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, которую он обнародовал публично, замысел украинского командования может состоять в окружении вагнеровцев в Бахмуте с флангов. В частности, для этого, считает Пригожин, Силы обороны Украины наносят удары по флангам вагнеровцев, где расположены подразделения Вооруженных сил РФ. Так, на днях не выдержала давления 3 штурмовой бригады, сформированной из ветеранов "Азова", 72 бригада ВС РФ и оставила свои позиции. Украинские защитники захватили ряд позиций и пленников.

По словам Пригожина, ВСУ отказалась от советской тактики мощных танковых прорывов и последующего создания "котлов". Вместо этого "режет слона кусочками", а именно — захватывает сравнительно небольшие участки фронта. В первую очередь, ВСУ пытается взять под свой контроль тактические господствующие высоты, откуда контролирует окружающую местность.

Между тем, самый большой в мире военный корабль начал свою миссию.

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