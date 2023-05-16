Маляр рассказала об освобождении новых территорий вокруг Бахмута

В течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр.



Анна Маляр

"В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией, — отмечает Анна Маляр. — Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом. В сложившейся ситуации наши войска делают максимум и даже больше".

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По словам заместителя министра, результат который мы наблюдаем, это, прежде всего, следствие "сверхусилий наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной".

"Я напомню, что у врага есть преимущество в количестве людей и вооружения. Вместе с тем, благодаря действиям наших военных, еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении", — также подчеркивает Анна Маляр.

Напомним, что по оценке главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, которую он обнародовал публично, замысел украинского командования может состоять в окружении вагнеровцев в Бахмуте с флангов. В частности, для этого, считает Пригожин, Силы обороны Украины наносят удары по флангам вагнеровцев, где расположены подразделения Вооруженных сил РФ. Так, на днях не выдержала давления 3 штурмовой бригады, сформированной из ветеранов "Азова", 72 бригада ВС РФ и оставила свои позиции. Украинские защитники захватили ряд позиций и пленников.

По словам Пригожина, ВСУ отказалась от советской тактики мощных танковых прорывов и последующего создания "котлов". Вместо этого "режет слона кусочками", а именно — захватывает сравнительно небольшие участки фронта. В первую очередь, ВСУ пытается взять под свой контроль тактические господствующие высоты, откуда контролирует окружающую местность.

Между тем, самый большой в мире военный корабль начал свою миссию.

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