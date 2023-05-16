Кремль готовится выставить Пригожина предателем: подробности ISW

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Кравцев Сергей
По всей видимости, российская властная верхушка готовит механизмы, чтобы в будущем признать владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина предателем. Но на такие шаги Кремль не пойдет в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
Американские эксперты дали свою оценку ситуации с информацией The Washington Post о якобы попытках Пригожина связаться с украинской разведкой и обменять информацию о позициях российских военных в обмен на контроль над Бахмутом. В ISW считают, что таким образом, Пригожин продолжает свою борьбу с Минобороны РФ, но не с российским диктатором Владимиром Путиным. Аналитики отметили, что в Кремле, возможно, знали о потенциальных контактах Пригожина с украинской стороной, поэтому не были удивлены публикацией The Washington Post.
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Речь идет и о том, что в Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя.
Кроме этого, Кремль не может просто сместить Пригожина с должности, потому что группа "Вагнера" – частная компания, и единственный способ сменить ее владельца заключается в установлении контроля над наемниками.
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