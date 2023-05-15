Что сегодня происходит на фронте – изменилась ли ситуация в Бахмуте

На Донбассе в целом и в районе Бахмута в частности продолжаются упорные бои. Эксперты оценили для издания "Комментарии" происходящее сейчас в самых горячих точках, а также – как это может повлиять на общий ход войны.

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Удержать Бахмут для нас важно точно так же, как важно россиянам его захватить

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что сейчас происходит завершение нашей стратегической оборонительной операции на Востоке.

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"Ранее был завершен такой этап на Севере (Киевская, Черниговская, Сумская области), когда мы изгнали оттуда оккупантов. Потом были проведены определенные действия в Харьковской и Херсонской областях. Теперь мы завершаем этап стратегической оборонительной операции на Востоке. Задача – остановить продвижение противника, уничтожить как можно больше его живой силы, вооружения и техники, вынудить уже россиян перейти к обороне, – поясняет эксперт. – Выполнение этих задач является элементом будущих наступательных действий".

Если, как в ситуации с Бахмутом, сперва наступал противник, а потом начали мы — это называется контрнаступательные действия. Если же мы двинемся вперед в Запорожской или Херсонской областях, где в последнее время противник ушел в оборону, где продолжаются взаимные артобстрелы, то это будет уже наступательная операция. Важно не путать понятия, подчеркивает Игорь Романенко.

"В районе Бахмута происходит следующее, – продолжает он. – Противник долгое время шел в лобовые атаки, пробивался, буквально выжигая квартал за кварталом. На северо-востоке до сих пор кое-где есть такое продвижение. При этом то и дело были попытки продвигаться на флангах — силами всё тех же "вагнеровцев". С севера, северо-запада и юга. Сил у наемников, которых так полегло, по разным данным, десятки тысяч, уже не хватало. Потому были заведены регулярные войска. Но российскую воздушно-десантную элиту наши Силы обороны тоже положили в значительных количествах. Мы же, со своей стороны, завели туда недавно 3-ю штурмовую бригаду, в составе которой очень мотивированные "азовцы", имеющие боевой опыт. В итоге ВСУ сокрушили противника на южном фланге. А так как у оккупантов были фланговые вклинения, появилась возможность эти "клещи" с севера и юга обрезать. Сделав свой охват, если хватит сил, что даст возможность уничтожить или пленить немало вояк противника. Тем более, что у нас появились новые боеприпасы и подкрепление".

Возникла хорошая перспектива, считает генерал. И это, по его мнению, говорит, что вскоре на всей линии в 1,2 тыс км мы сможем наблюдать завершение стратегической оборонительной операции. И переход к наступательным действиям.

"Удержать Бахмут для нас важно точно так же, как важно россиянам его захватить. Прежде всего, с политической, морально-психологической точки зрения. Но и с военной. Ведь это — ключ для дальнейшего продвижения на Константиновку, Часов Яр, Славянск, Краматорск. Оккупанты мощно обстреливают все эти города. Но не сносят, как снесли Соледар, Марьинку и практически снесли Бахмут. При этом наступательный импульс россиян на Востоке уже угасает, – отмечает Игорь Романенко. – И если окончательно добить их в ключевом городе-крепости – Бахмуте – дальше будет легче отбросить врага от тех же Авдеевки, Марьинки. Посмотрите, что делается сейчас на Лиманском направлении, где еще недавно активно наступал агрессор! Уже от Харьковской области (район Купянска) до района Кременная-Сватово на Луганщине, где ранее россияне пытались наступать, они всё больше думают об обороне. Последнюю неделю они сосредоточились на том, чтобы удержать позиции, обеспечивающие им лучшую оборону. То есть, ситуация меняется в позитивную для нас сторону".

Происходящее в районе Бахмута пока нельзя назвать ожидаемым украинским контрнаступлением

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук поделился таким мнением:

"Из-за политики высшего политического руководства Украины, ВСУ стали в определенной мере заложниками ситуации. Из Офиса президента был брошен клич, что крепость-Бахмут оставлять нельзя. И город превратился в своеобразный украинский Сталинград. Мы держим Бахмут уже более полугода. За это время от города остались руины. За это же время там, а также в целом в Донецкой области, ВСУ перемололи наиболее боеспособные части российской армии, а также весь костяк ЧВК "Вагнер". Однако и сами мы понесли немалые потери".

По словам Михаила Макарука, после ряда позиционных боев ВСУ перешли к грамотной отработке определенных территорий с дальнейшим их освобождением.

"Происходящее в районе Бахмута пока нельзя назвать ожидаемым украинским контрнаступлением. Скорее – локальными действиями на определенном участке фронта, который в данный момент наиболее медийно раскручен. Не менее жестокие бои идут также под Кременной, Сватово, Марьинки, Авдеевки, Угледара, Орехово", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что если ранее мы имели огромную линию фронта с активными боями, то теперь акценты сместились на определенные промежутки этой линии.

"Противник сейчас пытается закрепиться на территориях, которые смог захватить. Но у него уже даже это не получается, – подчеркивает Михаил Макарук. – ВСУ вытесняют врага с господствующих высот, с разного рода укреплений и оборонных пунктов. Также следует отметить удачные действия нашей артиллерии, которая, благодаря данным разведки, смогла уничтожить не один командный пункт оккупантов. Что привело к ряду смертей "свинособачьих" командиров".

Взятие Бахмута остается идеей фикс для вагнеровцев и отдельных частей российской регулярной армии

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отмечает, что взятие Бахмута остается идеей фикс для вагнеровцев и отдельных частей российской регулярной армии.

"Туда бросаются огромные усилия, считаются метры, десятки метров, отдельные здания – сколько захвачено, сколько еще осталось захватить. Очень похоже на то, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, когда его вводили в эту войну, дал некие обязательства Путину. И теперь пытается выполнить данное обещание, не считаясь с ценой", – рассказывает Иван Ступак.

При этом, резюмирует он, пока "вагнеровцам" удается продвигаться в самом Бахмуте, наши военные берут отдельные вражеские подразделения в "клещи", успешно продвигаясь по окраинам.

"Думаю, видят это и пригожинские наемники. Но их гонят вперед, не считаясь ни с потерями, ни с тем, чем всё в итоге может закончиться", – заключает эксперт.

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