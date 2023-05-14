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ВСУ заняли новые позиции вблизи Бахмута – ISW

Украинские военные продвигаются в Бахмутском направлении.

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Украинские военные защищаются от российских атак и продолжают контрнаступательные действия по освобождению территорий. Институт изучения войны отмечает, что ВСУ, вероятно, смогли занять новые позиции вблизи Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ ISW.

ВСУ заняли новые позиции вблизи Бахмута – ISW

Украинские военные. Фото из открытых источников

13 мая командующий Восточной группировкой войск Украины генерал Александр Сырский заявил, что ВСУ продвигаются в районах фронта, однако не указал конкретных направлений. Генштаб ВСУ указывает на активные действия украинских военных вблизи Бахмута.


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Согласно заявлениям российских военкоров, вероятно, украинские силы смогли занять новые позиции вблизи Бахмута, а именно на окраине населенного пункта Курдюмовка, находящегося в 14 км от Бахмута. Кроме того, военкор РФ сообщил о движении ВСУ в сторону Клещиевки, что в 7 км от Бахмута.

Аналитики Института изучения войны пока не зафиксировали визуального подтверждения этой информации, однако представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 13 мая заявил об увольнении 17,3 кв. км украинских земель на территории вблизи Бахмута.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отчете британской разведки, где выразили сомнения, что российские силы способны удерживать широкую линию фронта. В начале вторжения российские силы имели современную технику и специалистов, регулярно проводивших сложные тренировки, однако сейчас мобилизованный резерв состоит из неопытных бойцов, способных проводить только очень простые операции.

Также "Комментарии" писали о Польше, вызвавшей посла России через российский истребитель Су-35, опасно маневрировавший вблизи гражданского самолета.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-13-2023
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:32

Аби в котел не потрапили чи якусь засідку. Цей прийом ще з часів Чингиз хана. Вдають що тікають але заманюють у пастку.


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