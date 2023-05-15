Сколько россиян ждут от Путина ядерного удара по Украине: опрос

Почти треть (29%) граждан России считают, что Кремль готов применить ядерное оружие против Украины "в случае необходимости", обратного мнения придерживаются 60%. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Больше всего респондентов, видящих такую готовность руководства России, представлено среди граждан 25-39 лет (34%) и тех, кто считает, что страна движется по неверному пути.

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Около трети (29%) россиян, принявших участие в опросе, считают оправданным использование российским руководством ядерного оружия против Украины. Однако чуть более половины (56%) — полагают, что применение такого вида вооружений не может быть оправдано.

Опрос "Левада-центра" проводился чуть меньше месяца назад 20-26 апреля 2023 года. Всего было опрошено 1623 человека. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

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