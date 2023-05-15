logo

BTC/USD

27411.66

ETH/USD

1828.39

LTC/USD

86.95

USD/UAH

37.57

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько россиян ждут от Путина ядерного удара по Украине: опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько россиян ждут от Путина ядерного удара по Украине: опрос

Большинство россиян все-таки считают, что, если Путин решит применить ядерное оружие против Украины, то этот шаг не будет оправданным

сегодня, 12:02 comments1343
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Почти треть (29%) граждан России считают, что Кремль готов применить ядерное оружие против Украины "в случае необходимости", обратного мнения придерживаются 60%. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Сколько россиян ждут от Путина ядерного удара по Украине: опрос

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Больше всего респондентов, видящих такую готовность руководства России, представлено среди граждан 25-39 лет (34%) и тех, кто считает, что страна движется по неверному пути.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Около трети (29%) россиян, принявших участие в опросе, считают оправданным использование российским руководством ядерного оружия против Украины. Однако чуть более половины (56%) — полагают, что применение такого вида вооружений не может быть оправдано.

Опрос "Левада-центра" проводился чуть меньше месяца назад 20-26 апреля 2023 года. Всего было опрошено 1623 человека. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Читайте также на портале "Комментарии" — после уничтожения неизвестными российских вертолетов и самолетов в Брянской области, страна-агрессор обрушила на Украину очередные удары ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ сумели уничтожить 25 БпЛА и 3 крылатые ракеты. Однако есть "прилеты" по Тернопольщине, по Харькову. Тем временем даже из Германии звучат призывы разрешить Украине применять западное вооружение для ударов по России. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Украина еще не получила истребители F-16 – что ждет Запад.

Ранее "Комментарии" писали — вторая неделя мая выдалась для Украины наполненной как позитивными, так и негативными событиями. ВСУ начали отодвигать противника в Бахмуте, вызвав истерику среди российских наемников и пропагандистов. В свою очередь, страна-агрессор продолжает наносить ракетные и дроновые удары. Было также немало важных политико-дипломатических моментов. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.levada.ru/2023/05/12/o-vozmozhnosti-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-v-ukrainskom-konflikte/
Теги:
comments

Обсуждения

Иван Сирко

сегодня, 12:13

Пусть России всё зло, все бомбы, ракеты, снаряды, пули, мины, гранаты выпущенные против Украины и Украинцев вернуться всей России сторицей и там все взорвутся!!! Аминь России на века!!!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!