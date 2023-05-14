Как война меняет вектор – почему у Украины уже появляется дальнобойное оружие

После уничтожения неизвестными российских вертолетов и самолетов в Брянской области, страна-агрессор обрушила на Украину очередные удары ракетами и дронами. Воздушные силы ВСУ сумели уничтожить 25 БпЛА и 3 крылатые ракеты. Однако есть "прилеты" по Тернопольщине, по Харькову. Тем временем даже из Германии звучат призывы разрешить Украине применять западное вооружение для ударов по России. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Дальнобойные ракеты. Фото: из открытых источников

Россиянам же следует принимать во внимание предостережения, которые уже не раз звучали в их адрес

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан поделился таким комментарием:

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"Еще в прошлом году я говорил о том, что необходимо "пощекотать ребра" Путину на его собственной территории. При этом понимаю сложность переговоров касательно предоставления Украине необходимой для этого милитарной помощи, особенно определенных видов вооружений, тех же дальнобойных ракет, современных самолетов. Боязнь наших партнеров основана на том, что Россия то и дело пугает эскалацией, применением тактического ядерного оружия и так далее".

Но ситуация коренным образом меняется, акцентирует генерал. Да, никто не хочет эскалации. Но у Западного мира – его лидера США, той же Великобритании, отдельных стран ЕС, уже есть понимание, что нельзя вестись на подобный шантаж со стороны Путина. Потому что не предоставление Украине соответствующих видов вооружения не уменьшает агрессию, а лишь увеличивает количество ее жертв.

была красиво "срезана" британским министром обороны Уоллесом. Он заявил, что Россию предупреждали – если та продолжит агрессию, будут не только новые санкции против нее, но и – новое вооружение для Украины. Страны, которая, согласно уставу ООН, имеет право бороться за свою независимость и территориальную целостность. Так что сейчас всё выглядит так – вооружение, которое уже есть, поступает и еще поступит в Украину, делает свое дело. Уничтожает логистику, склады, скопления живой силы и техники врага на временно оккупированных территориях. Плюс – на Западе уже с куда большим пониманием относятся к тому, что концентрация в приграничных с Украиной областях РФ вооруженных сил страны-агрессора создают серьезную угрозу. И это дает право нашему государству осуществлять соответствующие действия по своей защите. В том числе – превентивные. Уничтожая бронетехнику, артиллерию, РСЗО, самолеты, живую силу, ГСМ противника. Всё, что позволяет террористическому режиму Путина наносить постоянные удары по территории Украины, убивая мирных жителей". "Кстати, истерика Кремля по поводу предоставления нам Великобританией ракет Storm Shadow с дальностью более 250 км

Недавно, напоминает Василий Богдан, в приграничной Черниговской области под удар попала Корюковская громада. Та самая, где во время Второй мировой войны гитлеровские эсэсовцы и венгерские жандармы уничтожили более семи тысяч мирных граждан за поддержку партизан.

"И, если Германия переосмыслила многое и сейчас активно помогает Украине в противостоянии с российским фашизмом, но со стороны Венгрии, увы, такого не наблюдается. Как и раскаяния за деяния своих граждан во время Второй мировой, – отмечает эксперт. – Ну, а теперь всё ту же Корюковскую громаду обстреливает уже современный фашист – Путин и его свора. Население вынуждено выехать из ряда сел. Ракетный и прочий террор со стороны агрессора, уверен дает право Украине адекватно реагировать на угрозы. В том числе, ликвидируя их путем уничтожения той структуры, тех объектов, которые находятся в приграничье и угрожают жизни наших гражданам, объектам критической инфраструктуры и так далее".

Конечно, этот вопрос должен учитывать много факторов, в том числе дипломатических, подчеркивает ветеран внешней разведки.

"Но, – акцентирует он, – как отметила одна из представителей Госдепа США, ее страна не будет мешать Украине разрабатывать собственные средства дальнего поражения. Это говорит о многом. Нужно просто уметь читать между строк. Потому мы видим соответствующие шаги со стороны Великобритании. Потому те же немцы заявили о готовности создать на территории Украины предприятия по ремонту и изготовлению танков. Наше Минобороны, наконец, сделало заказ на изготовление отечественных танков "Оплот". Происходят другие важные моменты. Объекты украинского ВПК начинают набирать ход, изготовляя собственное оружие, отвечающее современным реалиям. Прежде всего, потому что имеем и свои наработки, и технологическую помощь со стороны западных партнеров".

Генерал уверен, что высшее военно-политическое руководство Украины, понимая все риски и вызовы, связанные с деятельностью российского террористического режима во время этой широкомасштабной вооруженной агрессии, будет применять все необходимые меры для обеспечения нашей окончательной победы. Осознавая при этом важность поддержки партнеров в этом большом деле.

"Россиянам же следует принимать во внимание предостережения, которые уже не раз звучали в их адрес, – считает Василий Богдан. – А именно – не курить в неположенных местах. Но они, похоже, курят там снова и снова".

Чем больше будет средств поражения, которыми Украина способна дотянуться до тыловых районов России, тем больше у них там что-то будет взрываться

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает следующим образом:

"Чем больше будет средств поражения, которыми Украина способна дотянуться до, скажем так, тыловых районов России, тем больше у них там что-то будет падать и взрываться".

Никто не говорит, что к тем или иным ЧП причастны именно мы, подчеркивает эксперт. Будем, поясняет он, идти тут в традициях российской информационной машины – "так случается".

"Если же говорить в общем, терзает смутное сомнение, – признался Игорь Тышкевич. – Когда в 2014 году российская пропагандистская машина говорила крымчанам о камнях с неба, камни ли имелись в виду? И только ли о Крыме шла тогда речь?".

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