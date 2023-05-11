Британские дальнобойные ракеты уже в Украине: почему это важно в преддверии контрнаступления

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским защитникам новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления украинских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили "CNN" несколько западных чиновников, занимающих высокие должности.

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха.

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С дальностью стрельбы более 250 км или 155 миль она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

Критически важно, что Storm Shadow имеет достаточную дальность, чтобы нанести удар вглубь временно оккупированной Россией территории Украины.

Западный чиновник сообщил "CNN", что Великобритания получила заверения от официального Киева, что эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не для ударов по территории России.

Британские официальные лица часто выступают с публичными заявлениями, в которых определяют Крым как украинскую суверенную территорию, называя его "незаконно аннексированным". Поэтому не исключены удары по российским военным объектам и скоплению живой силы противника в том числе в Крыму.

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