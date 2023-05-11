О чем говорит риторика Пригожина после провала в Бахмуте – что происходит с российской армией

Представители ВСУ подтвердили, что имеют определенные успехи в районе Бахмута. На этом фоне главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает истерику, виня Минобороны РФ и в якобы нехватке боеприпасов, и в оставлении позиций. О чем говорят подобные сообщения в ракурсе не только битвы за Бахмут и Донбасс, но и – в смысле внутрироссийских противостояний? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Угрозы или жесткая риторика Пригожина – это не более чем тупой солдафонский тактический маневр

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний рассуждает так:

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"Бахмут давно превратился в мельницу, перемалывающую боеспособные части армии российских захватчиков. ВСУ превратило защиту города-крепости еще и в фактор внутренней политики в Кремле. Если следить за событиями вокруг Бахмута, то мы слышали и бравурные заявления о его скором захвате еще с осени прошлого года. Потом такие заявления становились всё тише. И, наконец, дошло до того, что Пригожин начал прямо обвинять Генштаб ВС РФ в срыве поставок боеприпасов. Такие заявления – это или поиск виновных в том, что придется отступать, или попытка Пригожина убедить самого себя в причинах неудач в битве за Бахмут. Не знаю, какого вооружения не хватает Пригожину. Возможно, он ждет от Генштаба чего-то, что ему предоставить не могут. Но похоже на то, что потенциал россиян исчерпывается. Поэтому, по старой доброй традиции, нужно на кого-то переводить стрелки".

Юрий Подорожний не верит, что заявления Пригожина, где он позволяет себе достаточно остро отзываться не только о военном руководстве, но и о политическом, не согласованы.

"Угрозы или жесткая риторика Пригожина – это не более чем тупой солдафонский тактический маневр. Ведь пока он жалуется на "снарядный голод", Россия интенсивно обстреливает не только Бахмут, но и другие украинские города. Очевидно, что эти заявления должны были как-то повлиять на командование ВСУ под Бахмутом. А Пригожин пытался выполнить обещание захватить город к очередной дате – теперь уже сакральному для России 9 мая", – поясняет эксперт.

Однако, напоминает он, российские оккупационные силы не смогли ничего "предоставить" Путину для выступления на параде 9 мая. Ни ракетные обстрелы Киева, ни ситуация под Бахмутом, ни на других участках фронта успехов агрессору не принесли. А потому, заключает Юрий Подорожний, созерцание древнего танка Т-34 на Красной площади стало чуть ли не самым ярким событием этого дня для россиян.

Как заявили украинские источники, 9 мая ВСУ уничтожили там вражеские 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ. И продвинулись на 2,6 км вдоль 3-километровой линии фронта. А это уже – явные признаки проблем, о которых пытается говорить Пригожин, – подчеркивает эксперт. – Надеемся, в дальнейшем это приведет к изменению конфигурации на фронте в целом и поражению оккупантов под Бахмтом в частности – в ближайшее время". "Более того, ВСУ сообщили об успехах под Бахмутом

Российская армия ослабла, что ее руководство, включая главу МО Шойгу, не уверено в своих силах

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник обращает внимание, что Пригожин – это человек, который традиционно делал свои дела в тишине. И, если он сейчас решил говорить так громко, значит, он потерял прежнюю возможность говорить в тишине – с Путиным или его ближайшим окружением, считает эксперт. И, чтобы достучаться до самого верха, победить в определенной кулуарной борьбе, ему необходима публичность.

"Не секрет, что между силовиками РФ никогда не было взаимопонимания. ФСБ и Минобороны всегда боролись друг с другом. А теперь появилась третья сила – наемники, "вагнеровцы". Никто не знает, что с ними делать. По большому счету, это те самые опричники, которых время от времени создают российские цари. И сейчас такой опричник-Пригожин старается максимально увеличить свое влияние на военные дела", – подчеркивает Николай Мельник.

По его словам, еще год назад нельзя было представить, что бывший зэк, создавший на украденные у россиян деньги боевую структуру, которая не вписывается ни в какое законодательство, будет диктовать свои условия вооруженным силам РФ. Сейчас это уже факт.

"И этот факт говорит о том, что российская армия ослабла, что ее руководство, включая главу МО Шойгу, не уверено в своих силах, – поясняет эксперт. – Когда человек типа Пригожина ставить ультиматумы вооруженным силам, когда руководство МО вынужденно периодически идти на эти ультиматумы, значит, регулярные части реально ослаблены. И это – хороший сигнал для украинцев".

В то же время, продолжает Николай Мельник, мы увидели пока лишь малую часть кулуарной борьбы, которая происходит в РФ.

"Мне кажется, чтобы понять то, что будет происходить дальше, следует вспомнить российскую историю. Царь Иван Грозный после поражений в Ливонской войне, создал опричников, которые начали бороться с внутренней оппозицией в противозаконном поле. Похоже, сейчас мы увидим нечто подобное, – считает аналитик. – "Вагнеровцы" от задач военных рано или поздно перейдут к внутриполитическим, а именно – уничтожение внутренней силовой оппозиции. Напомню, что опричники Грозного не убивали селян, они уничтожали бояр, которых царь считал нелояльными. Думаю, что в недалеком будущем именно такая роль отведена пригожинской ЧВК (истребление оппонентов Путина), пока ее саму не уничтожат".

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