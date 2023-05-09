Пригожин: Бригада Минобороны РФ бежала с позиций в Бахмуте

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил, что с плацдарма в Бахмуте бежала бригада Минобороны РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Оборона Бахмута продолжается

Таким образом Пригожин фактически подтвердил, сделанное ранее, заявление украинского военного об успешном продвижении в Бахмуте.

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"Сегодня одно из подразделений министерства обороны РФ бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как", — рассказал Пригожин в видеозаписи, распространенной его пресс-службой.

По его словам, позиции оставила 72-я бригада Минобороны РФ. По его словам, российские военные оставили стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК "Вагнер".

"Они просто взяли и драпанули", — сказал Пригожин, не уточнив при этом, о каком участке фронта идет речь. Недавно, согласно видеозаписям, украинские войска наступали в поселке Сакко и Ванцетти на севере, а также заняли бывшую позицию ЧВК "Вагнер" в Озаряновке на юге от Бахмута.

Также, по словам Пригожина, половина состава частной военной компании "Факел", созданной на деньги "Газпрома", отказалась выдвигаться на позиции в Бахмуте.

Напомним, что, по прогнозам украинских экспертов, Украина сможет удержать Бахмут, так как туда зашли украинские подкрепления на тяжелой технике. Несмотря на усиление давления россиян, которые используют всю мощь артиллерии, авиации и определенные военные хитрости. Рубежом обороны украинских защитников может стать или уже стала трасса Хромово-Бахмут-Константиновка.

Тем временем, у Зеленского возмутились заявлением генсека ООН о "мирных переговорах" с РФ.

А на передовой погиб сотрудник Офиса Президента.