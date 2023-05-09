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У Зеленского возмутились заявлением генсека ООН о "мирных переговорах" с РФ

Михаил Подоляк подчеркнул, что мирные переговоры с Россией возможны, но только при определённых обстоятельствах

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

На Банковой с подозрением отнеслись к фразе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о "невозможности мирных переговоров" с РФ. Поскольку мир "вполне возможен" в конкретных условиях. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского возмутились заявлением генсека ООН о "мирных переговорах" с РФ

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Фраза генсека ООН Антониу Гутерриша, что "мир в Украине сейчас невозможен", несколько поражает", — написал Михаил Подоляк.


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По его словам, мир в Украине вполне возможен, если: стране-агрессору напомнят наконец соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию. Если перестанут считать РФ частью ООН и Совбеза ООН. Если Россия выведет свои войска из Украины.

"Не нужно плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, "Комментарии" писали генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в интервью El Pais сказал, что мирные переговоры между РФ и Украиной пока что невозможны. По словам генсека ООН, пока нет желания России "выйти из оккупированных ею территорий", а Украина "надеется их вернуть".

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Также издание "Комментарии" сообщало – главные выводы парадобесия РФ – чем запомнился парад на Красной площади. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу. 

Ранее "Комментарии" писали – президент Украины Зеленский рассказал, какой удар ожидает по России в новом пакете санкций.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1655859717548261377
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