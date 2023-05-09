Реально ли начать переговоры о мире в Украине: генсек ООН сделал заявление

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Кравцев Сергей
Мирные переговоры Украины и России сейчас невозможны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет "El Pais".
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото: из открытых источников
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По его словам, "обе стороны убеждены, что могут победить".
Он также добавил, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".
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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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