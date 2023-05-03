Шантаж РФ и переговоры: будет ли продлена зерновая сделка – что самое важное для Украины

Есть вероятность, что на этой неделе состоятся переговоры между Украиной и Россией о зерновом соглашении, заключенном при посредничестве ООН и Турции, и позволяющем безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море. Каковы шансы, что удастся отстоять договоренности, которые всячески срывают россияне? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

Уже есть спрос на урожай новой пшеницы, но его, опять же, не контрактуют из-за неясности ситуации с коридорами

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассуждает так:

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уже привело к тому, что фактически не контрактуется перевозка через порты Большой Одессы. Соответственно – это давит на цены. Они снижаются. Ведь предложения на внутреннем рынке больше, чем спроса. Всё это негативно отображается на аграриях". "Для нас вопрос зернового коридора, который периодически блокирует Россия, остается очень актуальным. Это отображается, в первую очередь, на работе бизнеса. Мартовское заявление страны-агрессора, что соглашение продлевается всего на 60 дней (заканчиваясь 18 мая),

Сейчас, продолжает эксперт, активно задействуются малые порты, увеличиваются перевозки через Дунай. Но там есть физические ограничения – много не вывезешь. А у нас еще остались запасы порядка 8 млн тонн той же пшеницы.

Впрочем, по сухопутному, вроде бы, уже нашли решение. Транзит будет работать. С морскими путями сложнее. Наша дипломатия сконцентрировала мощные усилия, чтобы зерновое соглашение и было продлено, действовало более эффективно. Прозвучали соответствующие заявления от "Большой семерки", ООН, со стороны США и Турции. Были обращения непосредственно Украины". "Потому очень важно, чтобы зерновое соглашение было пролонгировано, а морские коридоры заработали без сбоев, – поясняет Денис Марчук. – Уже есть спрос на урожай новой пшеницы, но его, опять же, не контрактуют из-за неясности ситуации с коридорами. Причем как с морским, так и с сухопутным, где также возникли сложности с рядом стран ЕС.

Но грядущие переговоры, срок которых то и дело смещается (сперва речь шла о 3 мая, теперь о 5-м) вряд ли будут легкими, считает эксперт.

Мы готовы продавать, мир готов покупать нашу продукцию. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) уже не раз призывала Россию не мешать движению продовольствия, в том числе, направляющегося в страны, остро в нем нуждающиеся (ту же Африку). Будем надеяться, совместными усилиями мы сумеем вернуть миру безопасность во всех смыслах, включая продовольственный", – констатирует Денис Марчук. "Наши цели остаются неизменными – мы требуем возможности для полноценного экспорта. И, конечно, чтобы соглашение стало бессрочным. В отличие от РФ, мы никогда не нарушали заключенные в июле прошлого года Стамбульские договоренности

Россияне припугивают, шантажируют, но вряд ли пойдут на разрыв соглашения

По мнению главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, есть большая вероятность, что зерновая сделка продолжит работу.

"Россия уже не обладает такой силой, чтобы этому помешать. Тот же ее Черноморский флот изрядно потрепан этой войной и побаивается выходить из Севастополя. Конечно, россияне припугивают, шантажируют. Но вряд ли пойдут на разрыв соглашения. Тем более, что этим подставят Турцию, от которой сильно зависят. Так что тут скорее – пиар, надувание щек, попытка показать, что РФ еще что-то может запрещать-разрешать", – считает эксперт.

При этом, отмечает он, следует помнить, что нынешний зерновой коридор не позволяет нам в полной мере транспортировать грузы морскими путями.

"Николаевские порты пока остаются вне игры, работает лишь одесское направление. К тому же, вывозить нам дают исключительно продовольствие. А нам бы надо и металл, и многое другое, – подчеркивает Александр Охрименко. – Нужно сосредоточить дипломатические усилия на расширении данного соглашения. Впрочем, пока мы не победим, нормального экспорта у нас не будет. Как и спокойного Черного моря – для всех".

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