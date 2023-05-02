Украина и Россия проведут переговоры по зерновому коридору: что известно

3 мая должны состояться переговоры между Украиной и Россией о зерновом соглашении, заключенном при посредничестве ООН и позволяющем безопасно экспортировать зерно из Украины через Черное море. Об этом сообщает Reuters .

Украина и Россия проведут переговоры по зерновому коридору (фото из открытых источников)

"Переговоры запланированы на завтра. С участием всех сторон... Надеюсь, будут результаты", — сообщил журналистам анонимный источник.

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Известно, что при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение в июле прошлого года. Именно оно позволяет отправлять зерно, заблокированное Россией в портах Черного моря в Украине.

Недавно в России заявили, что не разрешат продлить соглашение после 18 мая. Потому что якобы не был выполнен список ее требований. Кремль продолжает выдвигать новые ультиматумы, чтобы продолжить работу зернового коридора, но их невозможно выполнить.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия в очередной раз остановила зерновой коридор. Представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины гуманитарным коридором, действующим в рамках Черноморской Инициативы по экспорту зерна и связанных продовольственных грузов морским путем. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Из-за действий россиян в Стамбуле четыре судна, в том числе судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной Продовольственной Программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный, и вынуждены ждать согласования их прохода дополнительное время.

Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины. Кроме того, в интернете стала распространяться ложная информация о якобы запрещении Военно-Морскими Силами ВСУ движения торговых судов в рамках зерновой инициативы с/у порты Великой Одессы.