Почему экспорт украинского зерна в ЕС зашел в тупик – как исправить ситуацию

Министры сельского хозяйства Украины и Польши в понедельник, 17 апреля, встретятся на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна. Ранее польские фермеры протестовали из-за того, что более дешевая украинская сельхозпродукция заполонила их страну. Предыдущий министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик вынужден был уйти в отставку, а Польша запретила импорт украинского зерна и продуктов. Почему ситуация обернулась скандалом? Как найти выход? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

То, что происходит сейчас – это лишь первая ласточка, которая может здорово нагадить Украине в будущем

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание, что запрет на импорт украинского зерна и вообще продуктов ввела не только Польша, но и Венгрия, собирается Словакия. И это, уверяет он, не случайно.

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"Если мы откроем соглашение Украины и ЕС об Ассоциации, подписанное достаточно давно, то в разделе договора о свободной торговле увидим квоты на украинскую аграрную продукцию. К примеру, нам разрешали завозить в ЕС лишь 3% зерна от годового оборота. По сути, мы свои аграрные квоты выбирали в течение месяца. Всё остальное шло с очень высокими таможенными платежами, что выравнивало украинские цены (на зерно, яйца, курятину и так далее) с внутриевропейскими. Дело в том, что цены в ЕС – выше. Как и доходы тамошнего населения. А что же со свободной торговлей? А дело в том, что в ЕС очень сильно аграрное лобби. Это весьма действенный, весьма серьезный электоральный слой. Особенно касаемо аграрных стран Восточной Европы – Польши, Венгрии, Словакии. Эти страны вошли в ЕС не так давно. И у них, по сути, аграрный бизнес является крупным источником наполнения госбюджета. Естественно, у этих стран возникли серьезные разногласия с Брюсселем (штаб-квартира ЕС) по поводу снятия любых ограничений на поставку украинской продукции", – поясняет эксперт.

А Украина, продолжает он, является мощнейшей аграрной страной. И нынешняя ситуация, когда с нас сняли все квоты, сильно ударила по европейским аграриям.

"Именно сейчас время, когда фермеры выбрасывают свою продукцию, в том числе зерно, на рынок – и получают солидный доход. Активно вкладывая деньги в новый урожай. А тут, когда те же поляки, придерживают свое зерно, чтобы больше заработать, массово хлынуло украинское. И цена на зерно на том же внутреннем рынке Польши резко упала. В результате, местные аграрии оказываются не конкурентны (потому что у Украины и размеры больше, и технологии — другие). И, понятно, польские фермеры начали протестовать, – отмечает Олег Пендзин. – А за ними – и венгерские. Уверен, к ним в ближайшее время присоединяться и словаки, которые уже "вдруг" находят в украинском зерне превышение норм пестицидов ".

По словам эксперта, данная проблема – более чем серьезна. Если мы хотим в Европу, нам придется вести непростые переговоры именно по аграрному направлению.

"Мы уже получили таможенный, транспортный безвиз. И можем легко доставлять свое продовольствие в ЕС. Но это полностью убьет

европейский аграрный сектор. Так что не трудно спрогнозировать, что получим жесткую оппозицию со стороны европейских аграриев по поводу наших евроинтеграционных перспектив, – предупреждает Олег Пендзин. – То, что происходит сейчас – это лишь первая ласточка, которая, скажем так, может здорово нагадить Украине в будущем. Да, у нас есть традиционные рынки, и это не Европа. Но пока Черное море будет блокироваться россиянами, прорваться туда – проблема. К тому же, в Европе цена – выше. И нашим аграриям, естественно, выгоднее продавать европейцам, чем азиатам или африканцам. Но проблема в том, что при продаже в ЕС, мы бьем по тем же польским, венгерским и прочим аграриям. А они молчать не будут. Мы уже видели, как в Польше фермеры блокировали дороги, как там сменили профильного министра. Ведь тот же транзит вовсе не означает, что часть продукции не осядет в итоге в Польше. И местные аграрии это прекрасно понимают. В итоге на данный момент запрещен в принципе импорт украинского зерна и продуктов через Польшу. Выход можно искать только в переговорах, в достижении компромиссов".

Украинскому бизнесу очень важно продолжить экспорт продукции, причем, не по заниженным, а рыночным ценам

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:

"Украино-польские отношения сейчас неимоверно укрепились. Руководство Польши всячески помогает украинцам – во всех аспектах, в том числе в торговом. Но есть интересы и польских фермеров, которые также необходимо учитывать".

Эксперт уверена, что на высоком государственном уровне удастся найти компромиссное решение касательно ценовой политики в отношении украинской сельхозпродукции на европейском рынке в целом – и польском, в частности.

"Нет сомнений, что следует искать именно компромисс, который устроил бы всех. Украинскому бизнесу очень важно продолжить экспорт продукции, причем, не по заниженным, а рыночным ценам. Чтобы в Украину приходила валюта, стабилизируя наш экономический фронт. Я настроена оптимистично, – призналась Анна Крысюк. – Считаю, что получится найти решение, которое удовлетворить всех".

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