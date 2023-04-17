В СНБО ответили – увидели ли уже у россиян наличие китайского оружия

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Кравцев Сергей
Украина не видит фактов использования Россией китайского оружия, несмотря на такую информацию, опубликованную со ссылкой на "секретные документы" Пентагона. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ТСН заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО отметил, если бы такое оружие появилось, то Украина сразу сделала бы соответствующее заявление, как это было с иранскими дронами.
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Он также добавил, что пока нет причин, по которым Китаю было бы выгодно поставлять оружие РФ.
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