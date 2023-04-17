В СНБО ответили – увидели ли уже у россиян наличие китайского оружия

Украина не видит фактов использования Россией китайского оружия, несмотря на такую информацию, опубликованную со ссылкой на "секретные документы" Пентагона. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью ТСН заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, если бы такое оружие появилось, то Украина сразу сделала бы соответствующее заявление, как это было с иранскими дронами.

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"Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим", — отметил Данилов.

Он также добавил, что пока нет причин, по которым Китаю было бы выгодно поставлять оружие РФ.

"Позиция Китая нейтральна — они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов о завершении войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, для нас полезно. Но есть пункты, которые достаточно сомнительны", — подчеркнул Алексей Данилов.

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