Контрнаступление ВСУ – под вопросом: что произошло после «слива» секретных документов США

В Офисе президента Украины уверяют, что ничего не остановит грядущего контрнаступления ВСУ. А недавние "утечки", происшедшие из Пентагона и зацепившие, в том числе, обороноспособность Украины, якобы тут – не помеха. В аналогичном ключе высказывается секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В свою очередь, американские СМИ утверждают, что контрнаступление ВСУ тормозиться по ряду причин, включая ту самую "утечку". Эксперты проанализировали эти сообщения специально для издания "Комментарии", рассказав также, действительно ли подобные "сливы" влияют на наши военные планы.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

То, что в Штатах проводят глубокое расследование "слива", говорит о серьезности происходящего

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассуждает так:

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"Важно понимать, что из себя представляет тот же "слив" касательно ВСУ. Это информация, которая, в основном, на базе общедоступных материалов, дает сведения о том, в каком состоянии находится подготовка контрнаступательной операции Сил обороны Украины. Насколько и каким образом в этом участвуют (поставкой вооружений, прочими подготовительными моментами) США и другие страны. Какими мы располагаем резервами, какие имеются потери у нас и россиян в ходе этой войны. Что у нас с противовоздушной обороной. И так далее".

Независимо от того, объективна ли эта информация, она – так или иначе – влияет на три стороны, уверен эксперт. На нашего наиболее мощного союзника – США, откуда якобы и была "утечка". На нашего противника – РФ и ее интересы в этой войны. На саму Украину и ее контрнаступательные планы.

говорит о серьезности происходящего. Уже известно, что США приостановили электронный обмен между своими государственными и военными структурами, в том числе, находящимися за рубежом. Тот, кто осуществил "слив" действовал точно не в интересах Штатов, а также их союзников, включая Украину. То есть – это враг. Враг, подрывающий доверительные отношения между США и Великобританией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, европейскими и не только государствами", – акцентирует генерал. "То, что в Штатах проводят глубокое расследование "слива"

По его мнению, очевидно, что в происходящем более чем заинтересована Россия. Перепроверив те или иные данные, она использует их в своих интересах в рамках войны против Украины. Будет готовить свои контрнаступательные действия. Где-то укреплять оборону.

"Нам, в свою очередь, необходимо завершить стратегическую оборонительную операцию на Востоке, прежде чем начинать контрнаступательную. Противник медленно, но неуклонно продвигается на Донбассе, захватывая всё новые территории. Мы не можем это игнорировать, – подчеркивает Игорь Романенко. – Однако не можем и использовать в этой оборонительной стратегической операции резервы, которые готовим к контрнаступательным действиям".

При этом, продолжает эксперт, необходимо понимать, что при разработке любой операции – разрабатывается и легендирование.

"Учитывая, что "слив" мог частично правдиво отобразить положение дел по нашим вооруженным силам и перспективам наступления, следует провести титаническую работу, чтобы скорректировать предполагаемые действия. В то же время, "утечку" можно использовать с выгодой для себя. Делать вид, что продолжаем готовить наступление в предполагаемом месте. А на самом деле – всё поменять. Есть перспективное направление на юге. Но противник об этом знает, формирует там серьезную оборону. Этому россияне уже научились, – отмечает генерал. – Как бы то ни было, Генштабу важно продемонстрировать свое искусство. Ведение войны во многом отображает уровень интеллектуальной работы высшего военно-политического руководства, штабов, которую потом реализуют войска. Пример такой эффективной работы – наши успешные действия летом-осенью прошлого года. Мы всячески создавали видимость массированно атаковать в Херсонской области. В результате удалось провести ИПСО (информационно-психологическую операцию), вынудив противника перебросить туда значительные силы с Харьковщины и Донбасса. Мы же в итоге провели успешную и быструю контрнаступательную операцию в Харьковской области. После чего вынудили противника вывести войска с правобережной части Херсонщины, в том числе с Херсона".

В обоих случаях, подчеркивает Игорь Романенко, мы достигли освобождения своих территорий. Но в обоих же случаях, к сожалению, не смогли уничтожить или пленить значительные силы противника, которым удалось отойти. И, сохранив десятки тысяч человек, россияне использовали их потом на Востоке.

"Важно не допустить таких ошибок в рамках новых наступательных действий, – уверен генерал. – Врага следует максимально уничтожать или пленить. Достигнуть решительных побед. Не просто освободить территории, но и значительно разбить российские войска, нанести им сокрушительный урон".

Вряд ли этот вброс повлияет на характер украинского наступления, о котором говорится на всех медийных площадках

По мнению политолога Владимира Цыбулько, если проектировать историю со "слитыми" документами из Пентагона только на действия украинских войск (а у нас здесь прямая заинтересованность), то особых тайн там нет.

"Если же оценивать в более широком контексте, то там больше – о проникновении американских спецслужб во все силовые сферы той же эрефии, возможность вести близкое наблюдение даже за действиями партнеров, – отмечает эксперт. – Вряд ли этот вброс повлияет на характер украинского наступления, о котором говорится на всех медийных площадках. Ибо медийная подсветка призвана заставить именно врага не только нервничать, но и, учитывая истерический стиль российского управления, – заставить его допускать системные ошибки. Что и нужно собственно ВСУ накануне наступления".

Ведь ставка, акцентирует Владимир Цыбулько, делается именно на наше техническое превосходство над противником.

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