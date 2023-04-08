"Утечка" документов о контрнаступлении ВСУ: кто и что за этим стоит

Пентагон расследует утечку секретных планов НАТО и США о подготовке наступления Украины. Кроме того, в сеть "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Уже появилась реакция на это со стороны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также анализ российской реакции от американских аналитиков. О чем говорят эти "сливы", общая шумиха вокруг них, а также реакция сторон? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Идут и готовятся новые информационно-психологические операции (ИПСО) накануне украинского наступления

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец предполагает, что эти "сливы", возможно, являются результатом деятельности западных спецслужб.

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"Нельзя исключать, что они были намеренно подброшены россиянам с целью усилить панику в военных и экспертных кругах РФ. И этот результат достигнут. Ничего секретного в данных документах нет. Понятно, что российская сторона что-то там сфальсифицировала прежде, чем обнародовать. Но, если бы это были реально ценные сведения, ставшие добычей российской разведки, их бы в публичное пространство не вбросили, чтобы не дискредитировать свои источники", – поясняет эксперт.

По его мнению, очевидно, что идут и готовятся новые информационно-психологические операции (ИПСО) накануне украинского наступления, которое начнется, как только просохнет земля.

противник узнает именно тогда. Потому что предшествовать собственно наступлению будут массированные ракетные удары по вражеским позициям и на фронте, и в тылу". "Скорее всего, это будет первая половина мая, – говорит Тарас Березовец. – И о том, что у нас будет на тот момент за оружие, куда оно сможет доставать

Складывается впечатление, что все эти "сливы" – грандиозный фейк

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:

"Что касается так называемых "сливов", то складывается впечатление, что это – грандиозный фейк. Ну, не увидел я в первой части ничего секретного с подтверждением. Поставки, сроки, что конкретно и когда – это всё в открытом доступе".

По мнению эксперта, выводы о том, когда ВСУ будут готовы наступать, сделает любой аналитик.

"И с легализацией этой информации – очень знакомая картина, – акцентирует Кирилл Сазонов. – Редакции СМИ не являются первоисточником новости. Они взяли ее из анонимных источников в соцсетях. В том числе, с игрового форума. Серьезно? Причем, информация там висит месяц – и вдруг из нее делают сенсацию. Всё это вызывает недоверие...".

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