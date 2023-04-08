"Утечка" документов о контрнаступлении ВСУ: в ОП назвали цель россиян

"Утечка" секретных военных документов относительно подготовки ВСУ к контрнаступлению является типичной провокацией российских спецслужб. Как передает издание "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

По мнению советника главы ОП, цель "утечек" очевидна и заключается в том, чтобы "отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, посеять раздор".

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"Это обычная игра русских секретных служб. Проводить открытые брифинги, добавлять фейковую информацию или отдельные фрагменты перехватов и публиковать их в социальных сетях, легализуя "утечку", – написал Михаил Подоляк.

Впервые 7 апреля Twitter и Telegram появились секретные военные документы относительно действий США и НАТО по подготовке украинских военных к предстоящему контрнаступлению. И уже 8 апреле в сеть попала новая партия секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.

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