В сеть "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке

В соцсетях появилась новая партия секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Пентагон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что второй за несколько дней крупный "слив" вызвал беспокойство в Пентагоне и придал смятение ситуации, которая застала администрацию Байдена врасплох.

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Аналитики считают, что масштаб утечки – было получено более 100 документов, вместе с конфиденциальностью самих документов может нанести огромный ущерб национальной безопасности США.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой заявил, что утечка секретных документов представляет собой значительную брешь в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины.

По информации издания, один из чиновников заявил, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку у них не было доступа к конкретным планам, которые имеют маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона.

Второй чиновник отметила, что определить то, как произошла утечка документов, станет возможной после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ.

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