В соцсети "слили" документы США и НАТО о подготовке наступления Украины

Документы не содержат конкретных планов боевых действий, однако там есть нужды украинской армии по состоянию на 1 марта. Кроме того, некоторые разделы документов, вероятно, были изменены – у них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "New York Times".

Документы о подготовке наступления Украины

При этом, как пишет издание, часть документов выглядит аутентично и может предоставить РФ ценную информацию о графиках поставки оружия, численности сформированных украинских подразделений и другие военные подробности.

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Обнародованные документы датируются 1 марта. В них нет конкретных боевых планов, речь не идет и о дате и месте будущего контрнаступления, но в них содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить для наступления и какое количество техники получит. Также в них содержатся сведения о том, сколько ежедневно тратится боеприпасов к HIMARS. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Мы знаем о сообщениях о публикациях в соцсетях, и департамент рассматривает этот вопрос", — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, посвященное "обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности" на временно захваченных территориях материковой Украины (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей). Также традиционно обвинил в войне и "терактах" Запад и "киевский режим". Зачем было это шоу? О чём говорят путинские заявления? Что теперь ожидает временно оккупированные территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



