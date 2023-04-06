logo

BTC/USD

28016.76

ETH/USD

1885.68

LTC/USD

91.68

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Переговоры с Россией по Крыму возможны: у Зеленского сделали новое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры с Россией по Крыму возможны: у Зеленского сделали новое заявление

У Зеленского не исключают переговоров с Россией по Крыму после успешного контрнаступления ВСУ

сегодня, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

На сегодняшний день Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму, но только после того, как украинские защитники проведут успешное контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Financial Times" сделал замглавы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига.

Переговоры с Россией по Крыму возможны: у Зеленского сделали новое заявление

Крым. Фото: из открытых источников

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", — сказал чиновник.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как при этом уточнил Сибига, это не означает, что Украина исключает возможность освобождения Крыма от российских окупантов военным путем.

В FT отметили, что комментарий представителя ОП стал "наиболее открытым заявлением о заинтересованности Украины в переговорах" с РФ с апреля 2022 года, когда диалог с агрессором был прекращен.

Кроме этого, слова чиновника могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и переживают из-за угрозы эскалации войны, в частности применения Москвой ядерного оружия". 

Стоит отметить также недавнее заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который пообещал, что уже в этом году он выйдет в эфире украинского телевиденья с набережной Ялты. По прогнозам Подоляка, это может произойти через 5-7 месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего добивается Кремль, размещая ядерное оружие в Беларуси – есть ли реальная угроза для мира. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало – мэр Мелитополя рассказал о взрывах в городе и панике среди оккупантов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/d68b4007-4ddf-4320-b29a-f2eee2662d6e
Теги:
comments

Обсуждения

ввв

сегодня, 07:59

Долбо*бы б**ть


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!