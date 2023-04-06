Переговоры с Россией по Крыму возможны: у Зеленского сделали новое заявление

На сегодняшний день Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму, но только после того, как украинские защитники проведут успешное контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Financial Times" сделал замглавы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига.

Крым. Фото: из открытых источников

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", — сказал чиновник.

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Как при этом уточнил Сибига, это не означает, что Украина исключает возможность освобождения Крыма от российских окупантов военным путем.

В FT отметили, что комментарий представителя ОП стал "наиболее открытым заявлением о заинтересованности Украины в переговорах" с РФ с апреля 2022 года, когда диалог с агрессором был прекращен.

Кроме этого, слова чиновника могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и переживают из-за угрозы эскалации войны, в частности применения Москвой ядерного оружия".

Стоит отметить также недавнее заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который пообещал, что уже в этом году он выйдет в эфире украинского телевиденья с набережной Ялты. По прогнозам Подоляка, это может произойти через 5-7 месяцев.

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