Чего добивается Кремль, размещая ядерное оружие в Беларуси – есть ли реальная угроза для мира

Часть штурмовой авиации Республики Беларусь (РБ) получила способность наносить удары ядерным оружием, а с 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусским расчетам порядка применения "Искандер-М". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Похоже, Кремль на самом деле решил начать распространение ядерного вооружения. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Передача Кремлем ядерного оружия и средств доставки Беларуси – это поднятие ставок в попытках добиться переговоров с Западом

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:

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"Угроза ядерной эскалации – единственный оставшийся аргумент Кремля. Российская армия не может добиться победы на поле боя. Российские спецслужбы провалили оценку ситуации в Украине перед войной и продемонстрировали неспособность реализовать политические операции стратегического уровня. Россия также проиграла войну смыслов, и теперь воспринимается как страна-агрессор, несущая лишь опасность для окружающих".

В этой ситуации, поясняет эксперт, передача Кремлем ядерного оружия и средств доставки Беларуси – это поднятие ставок в попытках добиться переговоров с Западом. Таким же поднятием ставок, акцентирует он, стала приостановка РФ действия Договора о стратегических наступательных вооружениях. Хоть сам договор не предусматривает механизма временной приостановки, этот шаг лишил возможности международного мониторинга за перемещением боеголовок.

"Подобные действия российского руководства увеличивают риск применения ядерного оружия. Это может стать последствием как неадекватной реакции на проигрыш в войне обычными видами вооружения, так и эксцессом исполнителя или человеческой ошибки. Любое применение ядерного оружия – это крушение мировой системы глобальной безопасности. В этой системе ядерное оружие существует только как инструмент сдерживания, а его применение даже в теории рассматривалось лишь для защиты собственной территории. В случае нанесения ядерного удара с территории Беларуси именно по местам базирования, будут произведены ответные удары со стороны союзников (это предусматривают доктрины большинства армий мира). В такой ситуации российское руководство просто "подставляет" Беларусь. Реальное решение о ядерном ударе будут принимать в Кремле, но ответственность за это могут перевести на Лукашенко и его генералов", – считает Игорь Попов.

Но есть, по его мнению, и другой вариант развития событий.

Нераспространение ядерного оружия – важнейший элемент глобальной безопасности, напоминает эксперт. И Россия может просто пытаться разыграть "белорусскую карту" в виде дополнительного козыря на переговорах с Западом.

"В случае достижения промежуточный договоренностей, отказ РФ от размещения ядерных зарядов в РБ могут пытаться выдать за уступку, чтобы просить о неких компромиссах со стороны Запада, – поясняет Игорь Попов. – Но все эти игры лишь убеждают цивилизованный мир, что в перспективе глобальным требованием к России должно стать установление международного контроля хотя бы за ее стратегическим ядерным арсеналом. Неадекватность российского руководства несет слишком большие риски для всего мира, и для предотвращения этих рисков необходима ядерная разрядка. Остается надеяться, что поводом для операции "денуклеаризация" не станет реальный обмен ядерными ударами".

До недавнего времени стратегическую ядерную стабильность определяло два фактора

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков остановился на технической составляющей ядерных игр Кремля.

"После прекращения действия Договоренностей о стратегической ядерной стабильности между США и РФ, выходов из всех соглашений, которые определяли данную сферу деятельности, бюллетень ученых-атомщиков, который ведет Чикагский университет, зафиксировал перевод Часов судного дня на 90 секунд до часа "Х". Это серьезные научные рабочие, лауреаты нобелевской премии. И они понимают угрозу", – подчеркивает эксперт.

По его словам, до недавнего времени стратегическую ядерную стабильность определяло два фактора: стратегические ядерные вооружения и противоракетная оборона. Но в связи с той геополитической ситуацией, которая сложилась сейчас, военно-политическое руководство РФ решило разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Республики Беларусь (РБ) – страны-союзника.

"Еще пару месяцев назад было заявлено, что началось переоборудование самолетов-бомбардировщиков Су-25 в носителей ядерного оружия. Плюс – подготовка мест хранения (арсеналы, РТБ – ремонтно-технические базы) ядерных боеприпасов. Учитывая, что Беларусь после развала СССР согласилась отказаться от ядерного оружия (как Казахстан и Украина), оно с ее территории было вывезено. Но места хранения остались. Сейчас, по всей видимости, эти РТБ восстанавливаются. То есть, их не строят с нуля. Просто обновляют. Потому это действительно может произойти, как заявлено, к 1 июля", – рассказывает Олег Стариков.

Он акцентирует, что, по мнению руководства Кремля, всё происходит "зеркально". Мол, это лишь ответ на размещение американских ядерных бомб B61-12 на территории Бельгии, Нидерландов, ФРГ, Италии.

"По данным открытых источников, на территории НАТО (европейский театр военных действий) хранится около тысячи таких бомб. Учитывая, что они принадлежат США, ключи к этим бомбам – также у американцев. Проще говоря, никто, кроме них, не может взвести этот вид оружия, готовя к подрыву", – поясняет эксперт.

По его предположению, ключи от ТЯО, которое может появиться в Беларуси (ранее речь шла о десяти самолетах-носителях), будут находиться на командном пункте "Рубин" (пункт боевого управления Генштаба вооруженных сил РФ). Но нельзя исключать, что будет два таких ключа – у россиян и белорусов.

"Кроме того, заявлено, что на территории России будут обучать белорусов управляться с оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", приспособленным под тактические ядерные боеприпасы. Всё это оружие будет придвинуто к восточному флангу блока НАТО (польско-белорусская граница) и направлено на страны Альянса европейского театра военных действий", – констатирует Олег Стариков.

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