Ядерное оружие в Беларуси: что означают такие действия Путина для Украины и мира

Российский диктатор Владимир Путин припугнул Украину и западных союзников танковой мощью РФ. Кроме того, заявил, что в Республике Беларусь (РБ) к 1 июля будет готово хранилище для тактического ядерного оружия РФ. По его словам, в РБ разместят российские тактические ядерные боеприпасы, а также начнут подготовку белорусских экипажей самолетов, способных использовать ядерное оружие. О чём говорят такие путинские заявления?

Путин устрашает ядерным оружием. Фото из открытых источников

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что после этих путинских заявлений можно сделать ряд выводов. Первый – россияне с китайцами не договорились.

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"Никакой военной помощи Пекин не пообещал. Соответственно, Кремль перешел к старому-доброму шантажу. При этом, мягко говоря, плюя в сторону Китая. Ведь по итогам визита Си четко было обозначено, что КНР не создает военный блок с РФ. И что нераспространение ядерного оружия остается важнейшим элементом глобальной безопасности. Это – принципиальная позиция китайцев. Которую Путин сейчас демонстративно проигнорировал. При этом всё делается хитровато, – отмечает эксперт. – Мы, мол, просто переносим устаревшие ТЯО на территорию Беларуси. Но не передаем его, а лишь будем хранить. А белорусские самолеты мы просто модернизировали, правда так, что они могут быть теперь быть носителями ядерного вооружения".

Второй вывод – это давление не только на Запад, но и на Лукашенко.

"Потому что согласие разместить на белорусской территории ТЯО – это окончательный переход "красных линий". Ведь тем самым нарушаются договоренности о нераспространении ядерного оружия, подписанные Беларусью около 30 лет назад", – поясняет Тарас Загородний.

Третий вывод – со стороны Кремля мы увидели откровенные акты отчаянья. Ядерным шантаж включил сперва Медведев, а теперь и непосредственно Путин.

"В том же ключе можно расценивать путинские заявления о танковом превосходстве, – уверен эксперт. – Ну, так выпускайте, вперед! Вы же периодически заявляете, что вот-вот нас завалите танками, своими вояками, ракетами… Но обычно, когда очень много говорят, мало что происходит. Учитывая, что РФ снимает с хранения Т-55, танки 50-х годов прошлого века, слабо верится в их новую могучую танковую армию".

По мнению Тараса Загороднего, мы видим просто попытку запугать ту же Европу, как-то отыграть назад ордер на арест Путина, выданный на прошлой неделе Международным уголовным судом (МУС).

Даже СССР не позволял себе непосредственного военного столкновения с США. Под своим флагом атаковать американцев, да еще и показательно награждать за это. В Пентагоне откровенно сказали – вы что, идиоты? За что награждать? За то, что ваш истребитель чуть не разбился, атакуя наш беспилотник? Чего ради? Пафосно потоптаться на самолюбии американцев? Сразу было понятно, что это безнаказанным не останется. В итоге Украине быстро передали три десятка истребителей. Открыто. Словаки даже под красивую музыку. Великобритания заявила, что передаст нам снаряды с обедненным ураном. А это самые современные боеприпасы, которые могут пробивать фактически любую броню. Плюс – появился ордер МУС. Всё это сильно подкосило Путина, – считает эксперт. – Ведь Запад, по сути, объявил конкурс среди российских элит – кто первый сдаст токсичного президента и получит амнистию. Путин это четко понимает. Как и то, что переговоров с ним больше не будет. А потому вновь начал бряцать ядерным оружием и несуществующими танками. Где-то даже истерически". "С ордером связан ряд важных событий. Во-первых, за пару дней до его выдачи россиян нагло сбили американский беспилотник.

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Мне кажется, за время боевых действий в Украине россияне сполна продемонстрировали свою танковую "мощь". Данные о неимоверном количестве танков (около 20 тысяч), которые у них были на бумаге на начало полномасштабного вторжения, явно не соответствовали действительности. Согласно сводкам Генштаба ВСУ, с начала вторжения мы уничтожил около 3,6 тысячи вражеских танков. Однако агрессору уже фактически нечем воевать, потому приходится расконсервировать древние машины. Думаю, по факту, 70% из того, чем хвастала российская пропаганда, представляло собой металлолом. Это всё, что нужно знать о российских "мощностях" касательно изготовления танков. Кстати, часть из них использовались в т.н. "танковом каннибализме, когда из 2-3 машин создавали одну".

Санкции, введенные Западом против РФ, в разы усложнили технологические процессы, отмечает эксперт. В том числе по созданию новых танков. И заявления Путина о том, что РФ способна изготавливать втрое больше танков, чем партнеры могут поставить Украине, выглядит как откровенный фейк, считает Максим Джигун. Традиционная для Кремля выдача желаемого за действительное.

Таким образом Путин пытается демонстрировать какую-то свою политическую субъектность. Хоть все давно поняли, что он не политик мирового уровня, не стратег. Он — нерукопожимаемый демократическим миром арестант, который временно находится на свободе. Однако Путин хочет размещением ядерного оружия на белорусской территории вернуть свое имя в международную повестку. Вынудить Запад коммуницировать с ним", – поясняет политолог. "Что касается вероятного размещения ядерного оружия в Беларуси – это явный ответ обиженного на Запад Путина за выдачу ордера на его арест.

При этом, акцентирует он, вероятность применения ядерного оружия либо отсутствует, либо находится на крайне низком уровне.

"Этого не допустит не только Западный мир во главе с США, но и Китай. Оба эти полюса четко дали понять Путину, чтобы он прекращал бряцать ядерным оружием. Но, как видим, вносит коррективы ордер на арест российского президента. Так что, – констатирует Максим Джигун, – мы видим просто шантаж в исполнении Путина, пытающегося как-то показать, что он имеет глобальное влияние. При этом все понимают, что нынешняя Беларусь, по сути, колония РФ. И та может творить там, что захочет. Так что и размещение там ТЯО ничего особо не изменит".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция США на размещение ядерного оружия на территории Беларуси.

Также "Комментарии" писали, что в этой стране Путин не будет чувствовать себя в безопасности.