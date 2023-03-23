Ордер на арест Путина: о чем говорят ядерные угрозы Медведева и заявления США

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил войной тем странам, которые попытаются арестовать российского президента Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС). В свою очередь, в США отметили, что любая европейская страна, ратифицировавшая Римский статут (устав МУС), имеет полное право арестовать Путина. О чем говорят эти российские и американские заявления? Как ситуация с ордером "для Путина" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Бряцанье ядерным оружием – это уже стиль "дипломатии" по-российски, не стоит обращать на это особого внимания
Адвокат Юрий Белоус, который занимается сбором доказательств военных преступлений рассуждает так:
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"Путина должны арестовать в 123 странах, которые поддерживают деятельность МУС, ратифицировав Римский статут. Это их обязанность, согласно данному документу. И медведевеские либо чьи-то еще заявления тут роли не играют. Международный уголовный суд в Гааге и был создан для того, чтобы судить высших должностных лиц. Лидеров тех или иных государств, совершивших международные преступления. Чтобы их иммунитет как президентов не мог их спасти. Чтобы все понимали – даже несмотря на высокий статус, есть место, где таких высокопоставленных преступников будут судить".
Да, Россия не ратифицировала Римский статут, отмечает эксперт. И понятно, что Путина она сейчас не выдаст. Но деятельность МУС признало большинство стран мира, подчеркивает Юрий Белоус. И вот они как раз могут и должны будут арестовать Путина.
"Как отреагирует на это РФ – сказать сложно. Ну, а бряцанье ядерным оружием – это уже стиль "дипломатии" по-российски, – поясняет адвокат. – Думаю, не стоит обращать на это особого внимания".
Ядерный шантаж России неубедителен и не сработает
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов обращает внимание, что кроме Медведева каких-то внятных комментариев от топ-политиков Кремля по теме ордера на арест Путина, никто не дал.
"Видимо для них это стало таким шоком, что они до сих пор, спустя почти неделю после решения МУС
, не выработали четкую концепцию какого-то реагирования, – отмечает эксперт. – В практическом смысле – Путин после широкомасштабного вторжения в Украину и так не особо выбирался из бункера. И за границу ездил очень неохотно. Во-первых, патологическая трусость с возрастом у него развилась до непомерных масштабов. Во-вторых, он боится оставлять трон без присмотра. В-третьих, видит демонстративно негативное отношение к куда чаще колесящему по заграницам министру иностранных дел РФ Лаврову – и не хочет, чтобы от него так же все шарахались. Это унизительно для имперского самолюбия".
Ну, а заявления Медведева с точки зрения политологии сложно комментировать, считает Кирилл Сазонов. По его словам, это даже не психиатру, а скорее – к наркологу.
"О том, что Дмитрий Анатольевич несколько злоупотребляет алкоголем как способом снять стресс, говорили давно. Еще в то время, когда он следил за местом президента, пока Путин отбывал премьерский фарс. Но сейчас это приобрело прямо таки непомерные масштабы. Похоже, Медведева назначили новым Жириновским. Но нет у него такого природного бешенства, харизмы и буйства. Пробует работать на эпатаже, однако бог ему такого таланта не дал", – подчеркивает политолог.
По его мнению, пытаясь отрабатывать свой кусок хлеба в качестве нового Жириновского, Медведев, который и раньше не принимал каких-то решений, не влиял на что-то, просто окончательно себя дискредитировал.
"Угрозы ядерным оружием не сработают, – уверен Кирилл Сазонов. – И Запад (в лице США, Великобритании, ЕС), и Восток (в лице Китая) уже не раз предупреждали Кремль, чтобы прекращал такого рода пугалки. Ни США, ни Китаю, ни элитам Европы, ни элитам Ближнего Востока не нужен ядерный форс-мажор. Периодически можно напоминать, что имеешь ядерную дубинку. Или говорить, как Израиль, что ядерного оружия у нас нет, но, если потребуется, мы сможем его применить. Но не бряцать бесконечно полоумными ядерными угрозами. Весь мир играет в шахматы, в стратегию, в экономику. Хорошо ли, плохо, но пытаются усиливать свои позиции, заводить друзей, правильно инвестировать. У Китая, кстати, это получается лучше, чем у многих – на примере той же Африки, куда он вложил огромные средства, но и получил богатый ресурсный анклав. Если кто-то запустит ядерную ракету, весь мировой порядок полетит к чертям. Никому это не надо. Поэтому ядерный шантаж неубедителен. И не сработает".
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