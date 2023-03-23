Ордер на арест Путина: о чем говорят ядерные угрозы Медведева и заявления США

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил войной тем странам, которые попытаются арестовать российского президента Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС). В свою очередь, в США отметили, что любая европейская страна, ратифицировавшая Римский статут (устав МУС), имеет полное право арестовать Путина. О чем говорят эти российские и американские заявления? Как ситуация с ордером "для Путина" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бряцанье ядерным оружием – это уже стиль "дипломатии" по-российски, не стоит обращать на это особого внимания

Адвокат Юрий Белоус, который занимается сбором доказательств военных преступлений рассуждает так:

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"Путина должны арестовать в 123 странах, которые поддерживают деятельность МУС, ратифицировав Римский статут. Это их обязанность, согласно данному документу. И медведевеские либо чьи-то еще заявления тут роли не играют. Международный уголовный суд в Гааге и был создан для того, чтобы судить высших должностных лиц. Лидеров тех или иных государств, совершивших международные преступления. Чтобы их иммунитет как президентов не мог их спасти. Чтобы все понимали – даже несмотря на высокий статус, есть место, где таких высокопоставленных преступников будут судить".

Да, Россия не ратифицировала Римский статут, отмечает эксперт. И понятно, что Путина она сейчас не выдаст. Но деятельность МУС признало большинство стран мира, подчеркивает Юрий Белоус. И вот они как раз могут и должны будут арестовать Путина.

"Как отреагирует на это РФ – сказать сложно. Ну, а бряцанье ядерным оружием – это уже стиль "дипломатии" по-российски, – поясняет адвокат. – Думаю, не стоит обращать на это особого внимания".

Ядерный шантаж России неубедителен и не сработает

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов обращает внимание, что кроме Медведева каких-то внятных комментариев от топ-политиков Кремля по теме ордера на арест Путина, никто не дал.

не выработали четкую концепцию какого-то реагирования, – отмечает эксперт. – В практическом смысле – Путин после широкомасштабного вторжения в Украину и так не особо выбирался из бункера. И за границу ездил очень неохотно. Во-первых, патологическая трусость с возрастом у него развилась до непомерных масштабов. Во-вторых, он боится оставлять трон без присмотра. В-третьих, видит демонстративно негативное отношение к куда чаще колесящему по заграницам министру иностранных дел РФ Лаврову – и не хочет, чтобы от него так же все шарахались. Это унизительно для имперского самолюбия". "Видимо для них это стало таким шоком, что они до сих пор, спустя почти неделю после решения МУС

Ну, а заявления Медведева с точки зрения политологии сложно комментировать, считает Кирилл Сазонов. По его словам, это даже не психиатру, а скорее – к наркологу.

"О том, что Дмитрий Анатольевич несколько злоупотребляет алкоголем как способом снять стресс, говорили давно. Еще в то время, когда он следил за местом президента, пока Путин отбывал премьерский фарс. Но сейчас это приобрело прямо таки непомерные масштабы. Похоже, Медведева назначили новым Жириновским. Но нет у него такого природного бешенства, харизмы и буйства. Пробует работать на эпатаже, однако бог ему такого таланта не дал", – подчеркивает политолог.

По его мнению, пытаясь отрабатывать свой кусок хлеба в качестве нового Жириновского, Медведев, который и раньше не принимал каких-то решений, не влиял на что-то, просто окончательно себя дискредитировал.

"Угрозы ядерным оружием не сработают, – уверен Кирилл Сазонов. – И Запад (в лице США, Великобритании, ЕС), и Восток (в лице Китая) уже не раз предупреждали Кремль, чтобы прекращал такого рода пугалки. Ни США, ни Китаю, ни элитам Европы, ни элитам Ближнего Востока не нужен ядерный форс-мажор. Периодически можно напоминать, что имеешь ядерную дубинку. Или говорить, как Израиль, что ядерного оружия у нас нет, но, если потребуется, мы сможем его применить. Но не бряцать бесконечно полоумными ядерными угрозами. Весь мир играет в шахматы, в стратегию, в экономику. Хорошо ли, плохо, но пытаются усиливать свои позиции, заводить друзей, правильно инвестировать. У Китая, кстати, это получается лучше, чем у многих – на примере той же Африки, куда он вложил огромные средства, но и получил богатый ресурсный анклав. Если кто-то запустит ядерную ракету, весь мировой порядок полетит к чертям. Никому это не надо. Поэтому ядерный шантаж неубедителен. И не сработает".

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