Какими будут последствия ордера на арест Путина – о чем стоит задуматься Си Циньпину

Топ-темой остается решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского президента Путина. Наряду омбудсменом страны-агрессора по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он подозревается в незаконной депортации детей с территории Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Президент США Джо Байден уверен, что российский президент "явно совершил военные преступления". Ну, а у российских политиков, чиновников и пропагандистов по этому поводу – предсказуемая истерика. О чем говорит реакция Запада и РФ? Что теперь делать Китаю, крепящему связи с Россией? К каким последствиям всё это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Намеченная на начало будущей недели встреча лидера КНР Си Циньпина с Путиным становится крайне опасна для руководителя Китая

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец обращает внимание, что Путин стал третьим действующим главой государства, в отношение которого был выдан ордер МУС на привлечение к ответственности. Ранее, рассказал он, подобные шаги предпринимались в отношение ливийского лидера Муаммара Каддафи (до суда не дожил, ибо был убит 20 октября 2011 года) и суданского – Омара аль-Башира (под арестом в Судане, который обещал выдать его МУС).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

обязаны будут задержать Путина, окажись он на их территории, – и передать в Гаагу для проведения следственных действий и собственно суда. Сами обстоятельства в ордере указывают на возможность причастности Путина к депортации украинских детей. В связке с ним идет тут и "омбудсмен по правам ребенка" Львова-Белова, которая по данным МУС, принимала активное участие в депортации украинских детей, их принудительном усыновлении российскими семьями, проведении т.н. "денацификации" и "патриотического воспитания". Причем, я так понимаю, приняты во внимание еще и события в Крыму, ОРДЛО, начиная с 2014 года", – отмечает Ростислав Кравец. "Все 123 страны, которые ратифицировали Римский статут

По его словам, также рассматривается выдача второго ордера – за нанесение (с путинского одобрения) российскими войсками ударов по гражданской критической инфраструктуре Украины. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим и официальное оформление этого обвинения, прогнозирует эксперт.

Но в свое время были уверены в своем всемогуществе (по крайне мере, в своих странах) и Каддафи, и Хусейн. Но потом у них что-то очень быстро пошло не так. И я не исключаю, что встречи Си Циньпина с Путиным, подобная публичная поддержка человека, объявленного в международный розыск, может стать катализатором протестных движений в самом КНР с вероятной сменой китайского руководства. К которому и так есть большие вопросы по поводу его третьего срока". "Но даже после первого ордера Путин стал объективно токсичным для любого политика, – уверяет он. – Потому что такой политик рискует сам быть в будущем привлеченным к ответственности. Существуют (и они будут применяться!) Нюрнбергские принципы. А именно – любое содействие тиранам, соучастие в преступлениях (а подписание с Путиным каких-то договоров теперь будет выглядеть как такое соучастие), тоже ведет к ответственности. И намеченная на начало будущей недели встреча лидера КНР Си Циньпина с Путиным становится крайне опасна для руководителя Китая – и с юридической, и с политической точки зрения. Даже не смотря на то, что КНР (как, кстати, и РФ, и Украина) не ратифицировала Римский статут. Да, сейчас Си укрепил свою власть как никогда.

Для всего мира продемонстрировано, что Путину вручена – "черная метка"

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

"Выдача данного ордера, безусловно, нетривиальное событие. Если посмотреть на комментарии по "горячим следам", на первые реакции, то видно, что Россия (ее чиновники, политики, пропагандисты) не ожидали такого шага. И это очередная демонстрация того, как там плохо прогнозируют реальность, насколько не готовы к ее высокой динамичности".

Что касается Китая – понятно, что токсичность Путина возрастает. И его планируемая встреча с Си Цзиньпином будет проходить в более негативном информационном свете. Ведь теперь, поясняет эксперт, китайский лидер встречается не с президентом-агрессором, а с президентом-преступником, который крадет детей. И именно этот меседж будет теперь сопровождать все статьи, в которых будет упоминаться Путин. В стиле: Си Цзиньпин встретился с Путиным, договорились о чём-то, напоминаем, недавно Путин был объявлен в международный розыск. Что, конечно, делает РФ для Китая более токсичным младшим партнером, акцентирует Олег Саакян.

"Да и для всего мира продемонстрировано, что Путину вручена (пусть пока заочно) – "черная метка". Четкий меседж, что он понесет ответственность. И это уже не политические заявления, а юридический факт. Соответственно, все мировые игроки в своих персональных стратегиях станут это учитывать. Что Путин, хоть некоторое время еще будет оставаться с нами, но уже – вчерашний день, – поясняет эксперт. – Для россиян – элит, общества – также демонстрируется, что судьба Путина и тех, кто будет помогать ему в совершении преступлений (в ордере ведь фигурирует еще и уполномоченная по правам ребенка), также предопределена. По остальным – могут быть дискуссии. Но чем быстрее не станет Путина, тем быстрее начнется дискуссия о будущем других. По Путину уже дискуссии не будет. И переговоров с Путиным уже не будет".

Читайте также на портале "Комментарии" — как отреагировали в ЕС на ордер на арест Путина.



