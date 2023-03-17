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Международный суд выдал ордер на арест Путина: что это значит

Международный уголовный суд издал указ о двух ордерах для диктатора Путина и российскую уполномоченную по правам человека Марию Львова-Белову.

сегодня, 17:52
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Автор:

Slava Kot

Международный уголовный суд (МКС) издал решение об аресте двух человек. Одной оказалась российская политическая деятельница, занимающаяся вопросом детей Мария Львова-Белова, в то время как другая – президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на решение Международного уголовного суда.

Международный суд выдал ордер на арест Путина: что это значит

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно постановлению МКС говорится, что российский диктатор Владимир Путин может нести ответственность за военные преступления, в частности незаконной депортации детей с украинских территорий. Суд отмечает, что существуют реальные основания полагать, что Владимир Путин лично ответственен за эти преступления, которые совершались с момента вторжения РФ в Украину.


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Генпрокурор Украины Андрей Костин объяснил, что такое решение означает на практике.

"Это значит, что за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров", — объясняет генпрокурор Украины Андрей Костин.

Еще одному человеку, выписавшему ордер, это российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова, подозреваемая в тех же преступлениях, совершенных в отношении детей на временно оккупированных территориях Украины.

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда отметила, что для защиты свидетелей и дальнейшего расследования показания детали ордеров не сообщаются, однако они могут быть обнародованы впоследствии в интересах правосудия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, для чего создается в Украине Офис Международного уголовного суда.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ.



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Источник: https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and
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