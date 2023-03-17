Международный суд выдал ордер на арест Путина: что это значит

Международный уголовный суд (МКС) издал решение об аресте двух человек. Одной оказалась российская политическая деятельница, занимающаяся вопросом детей Мария Львова-Белова, в то время как другая – президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на решение Международного уголовного суда.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно постановлению МКС говорится, что российский диктатор Владимир Путин может нести ответственность за военные преступления, в частности незаконной депортации детей с украинских территорий. Суд отмечает, что существуют реальные основания полагать, что Владимир Путин лично ответственен за эти преступления, которые совершались с момента вторжения РФ в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Генпрокурор Украины Андрей Костин объяснил, что такое решение означает на практике.

"Это значит, что за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров", — объясняет генпрокурор Украины Андрей Костин.

Еще одному человеку, выписавшему ордер, это российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова, подозреваемая в тех же преступлениях, совершенных в отношении детей на временно оккупированных территориях Украины.

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда отметила, что для защиты свидетелей и дальнейшего расследования показания детали ордеров не сообщаются, однако они могут быть обнародованы впоследствии в интересах правосудия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, для чего создается в Украине Офис Международного уголовного суда.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ.