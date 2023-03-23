О чем договорились Россия и Китай – какую карту теперь будет разыгрывать «товарищ Си»

Трехдневный визит лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину, хоть и завершился, но остается в фокусе внимания. Его анализируют западные издания и политики, дают оценки в самом Китае. Какие главные выводы можно сделать сейчас, когда есть возможность проанализировать китайско-российские переговоры не по горячим следам, а спустя какое-то время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников
Визит Си Цзиньпина развеял какие-либо иллюзии по возможности с помощью Китая положительно повлиять на Путина
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан признался, что визит Си Цзиньпина оставил двоякое впечатление.
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"С одной стороны, глава КНР таки приехал в Москву. Несмотря на то, что за несколько дней до этого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина
. Более того, по сообщениям СМИ, во время его визита было заключено 14 двусторонних документов, а на сайте Кремля появилось длинное совместное заявление, составленное в философском стиле. В нем перечислены десятки сфер, в которых стороны решили углубить, интенсифицировать, активизировать и т.д. двустороннее сотрудничество. Вместе с тем, – отмечает эксперт, – каких-либо революционных решений во время этого визита принято не было. По крайней мере, нет никаких признаков, что лидеры двух наиболее авторитарных государств мира о чем-то договорились. Более того, в совместном заявлении содержится довольно странное, как для такого рода договоренностей положение, – Китай и Россия не создают ни военного, ни военно-политического союза. Совершенно очевидно, что включено оно было по настоянию китайской стороны и исключительно для того, чтобы попытаться успокоить Вашингтон".
По мнению Вадима Трюхана, можно сделать несколько выводов, после того, как следы лидера КНР перед трапом его самолета уже высохли.
"Во-первых, Китай четко продемонстрировал миру, что он стоит в стороне от любых демократических процессов в мире и коллективных усилий, направленных на повышение эффективности глобальной безопасности. Си Цзиньпин сделал вид, что он не заметил решения МУС и позиции западных лидеров, фактически объявивших о своих намерениях упрятать Путина за решетку. Во-вторых, китайцы продемонстрировали свою решимость и дальше использовать так называемую российскую федерацию как инструмент своего противостояния с Западом. Они будут по дисконтным ценам извлекать максимум ресурсов с этой территории, в то же время, не давая ей проиграть в войне с Украиной, которая для них действительно стала находкой. Ведь ослабленная РФ для КНР – это более сговорчивый младший партнер. В-третьих, Китай будет продолжать балансировать в треугольнике с Западом и Россией. Серьезного наступательного оружия Пекин Москве не даст. По крайней мере, в ближайшее время. Причина очевидна. На данный момент готовности к разрыву торгово-экономических, инвестиционных и других отношений с Западом у Поднебесной нет. Однако не стоит рассчитывать на то, что так будет всегда. Скорее всего, китайцы будут действовать порционно, постепенно наращивая поддержку Москвы, испытывая реакцию Запада", – прогнозирует эксперт.
Он считает, что этот визит развеял какие-либо иллюзии по возможности с помощью Китая положительно повлиять на Путина. Что тот вдруг опомнится, начнет выводить войска из Украины, даст команду остановить ракетные обстрелы гражданских и т.д.
"Этого не произойдет, – подчеркивает Вадим Трюхан. – И тому подтверждение – ракетные удары по Запорожью
, по другим приграничным районам Украины, а также массированная атака "Шахедами" Киевской и ряда других областей, в то время, когда китайский визит в Московию завершался. Так что розовые очки всем, кто думал, что Китай можно обратить в нашу, украинскую веру, пора снимать. КНР – это государство, которое поддерживает нашего врага. Поддерживает политически, финансово, ресурсно, технологично. Не исключено, что постепенно будет наращивать и свою военную поддержку. Следует исходить именно из этого. Даже гипотетический телефонный разговор президента Украины Зеленского с Си Цзиньпином, которого наша дипломатия добивается уже больше года, ничего не изменит".
В то же время, акцентирует эксперт, Украине и бить горшки с Китаем не следует. В Пекин наконец-то следует направить украинского посла, уверен Вадим Трюхан. Ведь его отсутствие, по крайней мере, частично, является причиной такого охлаждения отношений между нашими государствами.
"Из формата стратегического партнерства, который был у нас еще 10 лет назад – мы оказались на стадии в шаге от разрыва дипломатических отношений в случае поставок Китаем оружия России. А такой вариант исключать тоже нельзя, – считает эксперт. – Следует пытаться вести с китайской стороной диалог на всех уровнях, доказывая, что завершение войны – на пользу Украине и интересам Китая. Если же говорить в целом, то визит Си Цзиньпина в Москву породил еще больше вопросов, чем было до этого. Зато ответов он практически не дал. Понятно лишь одно – Китай принял стратегию превращения России в свой в свой сырьевой протекторат. С роль сенатора для россиян китайцы успешно справляются".
Визит Си в Москву был использован им для своих глобальных целей, которые не обязательно связаны с Россией или Украиной
Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса делает три вывода из визита "товарища Си" в Москву.
Первый – фактически Россия согласилась со статусом младшего партнера Китая.
"Она пошла на значительные уступки в секторах экономики, логистики, транспорта и энергетики, судя по подписанным документам. Можно сказать, что РФ заложила основу своей критической зависимости от КНР в средней и долгосрочной перспективе. Случилось то, чего Си Цзиньпин и добивался с самого начала", – считает эксперт.
Второй вывод — судя по всему, Россия согласилась учитывать мнение Китая в любых послевоенных договоренностях по Украине.
"Об этом свидетельствует заявление Путина, что Кремль принял за основу некий мирный план Китая
, которого как бы нет. Есть только публичная декларация. Это говорит о том, что РФ будет оглядываться на позицию КНР. И что Китай, по сути, входит в нашу историю как один из внешних стейкхолдеров (заинтересованная сторона), который претендует на то, чтобы иметь голос при решении вопроса мирных переговоров. Произойдет это не сейчас, не в ближайшее время, – отмечает Илия Куса. – Скорее всего, все будут ждать весенне-летней военной кампании и ее результатов. Но, как только начнутся мирные переговоры, Китай точно будет в них участвовать. Как бы представляя, с одной стороны, российский взгляд, с другой – голос стран глобального Юга, занимающих сейчас формальный нейтралитет".
Третий вывод эксперта – Китай разыграл свой визит для усиления своего глобального имидж как конструктивного партнера, альтернативного США. Как игрока, который хочет мира, а не войны.
"Этот образ Пекин начал активно продвигать с 24 февраля, когда появился т.н. "китайский мирный план по Украине", хоть это скорее декларация, в которую заложены виды КНР на глобальную безопасность. Китай формирует свой образ как миролюбивой страны, способной занимать более конструктивную позицию, чем США. И на этом имидже КНР пытается развернуть информационную и дискурсивную войну против Соединенных Штатов – в ответ на критику Китая со стороны последних касательно союзничества с РФ. Так что визит Си в Москву был использован им для своих глобальных целей, которые не обязательно связаны с Россией или Украиной", – констатирует Илия Куса.
Пекин создает антизападный блок
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:
"Визит Си в Москву и заявления, которые там прозвучали, окончательно показали заинтересованность Пекина в агрессии РФ против Украины. Путин критически зависим от Китая, а после ордера на арест от МУС эта зависимость еще больше усилилась. Фактически, она стала тотальной. Речь и об экономической помощи, которая позволяет Москве минимизировать эффект санкций, и о политической поддержке, которая автоматически обеспечивает военную поддержку РФ антизападными режимами. То есть, Китай публично стал союзником путинского режима и, соответственно, гарантом его сохранения. А, значит, и войны".
По мнению эксперта, открыто поддерживая Путина, Пекин создает антизападный блок, становясь вторым полюсом международной политической системы – антиподом США, каким в свое время был СССР.
"По сути, это начало мировой (пока еще холодной) войны. Уже не угроза, а именно начало, – акцентирует Сергей Гармаш. – Россия стремительно теряет субьектность, становясь сателлитом Китая. Сегодня ключи от мира в Украине лежат уже не в Москве, а в Пекине. Я не исключаю, что в дальнейшем Си попытается разменять у США Россию на Тайвань, но сделка не удастся. Соответственно, война в Украине может стать затяжной".
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