О чем договорились Россия и Китай – какую карту теперь будет разыгрывать «товарищ Си»

Трехдневный визит лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину, хоть и завершился, но остается в фокусе внимания. Его анализируют западные издания и политики, дают оценки в самом Китае. Какие главные выводы можно сделать сейчас, когда есть возможность проанализировать китайско-российские переговоры не по горячим следам, а спустя какое-то время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников

Визит Си Цзиньпина развеял какие-либо иллюзии по возможности с помощью Китая положительно повлиять на Путина

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан признался, что визит Си Цзиньпина оставил двоякое впечатление.

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Более того, по сообщениям СМИ, во время его визита было заключено 14 двусторонних документов, а на сайте Кремля появилось длинное совместное заявление, составленное в философском стиле. В нем перечислены десятки сфер, в которых стороны решили углубить, интенсифицировать, активизировать и т.д. двустороннее сотрудничество. Вместе с тем, – отмечает эксперт, – каких-либо революционных решений во время этого визита принято не было. По крайней мере, нет никаких признаков, что лидеры двух наиболее авторитарных государств мира о чем-то договорились. Более того, в совместном заявлении содержится довольно странное, как для такого рода договоренностей положение, – Китай и Россия не создают ни военного, ни военно-политического союза. Совершенно очевидно, что включено оно было по настоянию китайской стороны и исключительно для того, чтобы попытаться успокоить Вашингтон". "С одной стороны, глава КНР таки приехал в Москву. Несмотря на то, что за несколько дней до этого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина

По мнению Вадима Трюхана, можно сделать несколько выводов, после того, как следы лидера КНР перед трапом его самолета уже высохли.

"Во-первых, Китай четко продемонстрировал миру, что он стоит в стороне от любых демократических процессов в мире и коллективных усилий, направленных на повышение эффективности глобальной безопасности. Си Цзиньпин сделал вид, что он не заметил решения МУС и позиции западных лидеров, фактически объявивших о своих намерениях упрятать Путина за решетку. Во-вторых, китайцы продемонстрировали свою решимость и дальше использовать так называемую российскую федерацию как инструмент своего противостояния с Западом. Они будут по дисконтным ценам извлекать максимум ресурсов с этой территории, в то же время, не давая ей проиграть в войне с Украиной, которая для них действительно стала находкой. Ведь ослабленная РФ для КНР – это более сговорчивый младший партнер. В-третьих, Китай будет продолжать балансировать в треугольнике с Западом и Россией. Серьезного наступательного оружия Пекин Москве не даст. По крайней мере, в ближайшее время. Причина очевидна. На данный момент готовности к разрыву торгово-экономических, инвестиционных и других отношений с Западом у Поднебесной нет. Однако не стоит рассчитывать на то, что так будет всегда. Скорее всего, китайцы будут действовать порционно, постепенно наращивая поддержку Москвы, испытывая реакцию Запада", – прогнозирует эксперт.

Он считает, что этот визит развеял какие-либо иллюзии по возможности с помощью Китая положительно повлиять на Путина. Что тот вдруг опомнится, начнет выводить войска из Украины, даст команду остановить ракетные обстрелы гражданских и т.д.

по другим приграничным районам Украины, а также массированная атака "Шахедами" Киевской и ряда других областей в то время, когда китайский визит в Московию завершался. Так что розовые очки всем, кто думал, что Китай можно обратить в нашу, украинскую веру, пора снимать. КНР – это государство, которое поддерживает нашего врага. Поддерживает политически, финансово, ресурсно, технологично. Не исключено, что постепенно будет наращивать и свою военную поддержку. Следует исходить именно из этого. Даже гипотетический телефонный разговор президента Украины Зеленского с Си Цзиньпином которого наша дипломатия добивается уже больше года, ничего не изменит". "Этого не произойдет, – подчеркивает Вадим Трюхан. – И тому подтверждение – ракетные удары по Запорожью

В то же время, акцентирует эксперт, Украине и бить горшки с Китаем не следует. В Пекин наконец-то следует направить украинского посла, уверен Вадим Трюхан. Ведь его отсутствие, по крайней мере, частично, является причиной такого охлаждения отношений между нашими государствами.

"Из формата стратегического партнерства, который был у нас еще 10 лет назад – мы оказались на стадии в шаге от разрыва дипломатических отношений в случае поставок Китаем оружия России. А такой вариант исключать тоже нельзя, – считает эксперт. – Следует пытаться вести с китайской стороной диалог на всех уровнях, доказывая, что завершение войны – на пользу Украине и интересам Китая. Если же говорить в целом, то визит Си Цзиньпина в Москву породил еще больше вопросов, чем было до этого. Зато ответов он практически не дал. Понятно лишь одно – Китай принял стратегию превращения России в свой в свой сырьевой протекторат. С роль сенатора для россиян китайцы успешно справляются".

Визит Си в Москву был использован им для своих глобальных целей, которые не обязательно связаны с Россией или Украиной

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса делает три вывода из визита "товарища Си" в Москву.

Первый – фактически Россия согласилась со статусом младшего партнера Китая.

"Она пошла на значительные уступки в секторах экономики, логистики, транспорта и энергетики, судя по подписанным документам. Можно сказать, что РФ заложила основу своей критической зависимости от КНР в средней и долгосрочной перспективе. Случилось то, чего Си Цзиньпин и добивался с самого начала", – считает эксперт.

Второй вывод — судя по всему, Россия согласилась учитывать мнение Китая в любых послевоенных договоренностях по Украине.

которого как бы нет. Есть только публичная декларация Это говорит о том, что РФ будет оглядываться на позицию КНР. И что Китай, по сути, входит в нашу историю как один из внешних стейкхолдеров (заинтересованная сторона), который претендует на то, чтобы иметь голос при решении вопроса мирных переговоров. Произойдет это не сейчас, не в ближайшее время, – отмечает Илия Куса. – Скорее всего, все будут ждать весенне-летней военной кампании и ее результатов. Но, как только начнутся мирные переговоры, Китай точно будет в них участвовать. Как бы представляя, с одной стороны, российский взгляд, с другой – голос стран глобального Юга, занимающих сейчас формальный нейтралитет". "Об этом свидетельствует заявление Путина, что Кремль принял за основу некий мирный план Китая

Третий вывод эксперта – Китай разыграл свой визит для усиления своего глобального имидж как конструктивного партнера, альтернативного США. Как игрока, который хочет мира, а не войны.

хоть это скорее декларация, в которую заложены виды КНР на глобальную безопасность. Китай формирует свой образ как миролюбивой страны, способной занимать более конструктивную позицию, чем США. И на этом имидже КНР пытается развернуть информационную и дискурсивную войну против Соединенных Штатов – в ответ на критику Китая со стороны последних касательно союзничества с РФ. Так что визит Си в Москву был использован им для своих глобальных целей, которые не обязательно связаны с Россией или Украиной", – констатирует Илия Куса. "Этот образ Пекин начал активно продвигать с 24 февраля, когда появился т.н. "китайский мирный план по Украине",

Пекин создает антизападный блок

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Визит Си в Москву и заявления, которые там прозвучали, окончательно показали заинтересованность Пекина в агрессии РФ против Украины. Путин критически зависим от Китая, а после ордера на арест от МУС эта зависимость еще больше усилилась. Фактически, она стала тотальной. Речь и об экономической помощи, которая позволяет Москве минимизировать эффект санкций, и о политической поддержке, которая автоматически обеспечивает военную поддержку РФ антизападными режимами. То есть, Китай публично стал союзником путинского режима и, соответственно, гарантом его сохранения. А, значит, и войны".

По мнению эксперта, открыто поддерживая Путина, Пекин создает антизападный блок, становясь вторым полюсом международной политической системы – антиподом США, каким в свое время был СССР.

"По сути, это начало мировой (пока еще холодной) войны. Уже не угроза, а именно начало, – акцентирует Сергей Гармаш. – Россия стремительно теряет субьектность, становясь сателлитом Китая. Сегодня ключи от мира в Украине лежат уже не в Москве, а в Пекине. Я не исключаю, что в дальнейшем Си попытается разменять у США Россию на Тайвань, но сделка не удастся. Соответственно, война в Украине может стать затяжной".

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