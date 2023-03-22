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Оккупанты ударили по общежитиям и лицею в Киевской области: есть погибшие

Спасатели продолжают разгребать завалы из-под разрушенных зданий

сегодня, 09:37
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Автор:

Кравцев Сергей

В Киевской области в результате ночной атаки дронов повреждены общежития и лицей в городе Ржищев. Известно о трех погибших, также под завалами могут быть люди. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ГСЧС и Офис генпрокурора.

Оккупанты ударили по общежитиям и лицею в Киевской области: есть погибшие

Во время атаки дронов РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA


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"Ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в 06:50 пожар был ликвидирован на площади 330 кв.м.

"По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасены 1 человек. Вероятно, под завалами находятся 4 человека", — говорится в ГСЧС.

Сейчас на месте происшествия привлечены 111 человек и 28 единиц техники, работает мобильно-оперативная группа. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным Офиса генпрокурора, вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе. В результате попадания были разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание.

"В результате атаки 3 человека погибли, в том числе водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов. По предварительным данным в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок", — сообщили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, идет поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами.

В Киевской областной прокуратуре уже начато расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКК).

Отметим, российские войска сегодня ночью, 22 марта, нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.




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