Оккупанты ударили по общежитиям и лицею в Киевской области: есть погибшие

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Кравцев Сергей
В Киевской области в результате ночной атаки дронов повреждены общежития и лицей в городе Ржищев. Известно о трех погибших, также под завалами могут быть люди. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ГСЧС и Офис генпрокурора.
Во время атаки дронов РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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По данным спасателей, в 06:50 пожар был ликвидирован на площади 330 кв.м.
Сейчас на месте происшествия привлечены 111 человек и 28 единиц техники, работает мобильно-оперативная группа. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.
По данным Офиса генпрокурора, вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе. В результате попадания были разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание.
По данным правоохранителей, идет поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами.
В Киевской областной прокуратуре уже начато расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКК).
Отметим, российские войска сегодня ночью, 22 марта, нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.
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