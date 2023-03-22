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Ночная атака оккупантов "Шахедами": в ВСУ назвали количество сбитых целей

Россияне утроили очередную атаку с приминением иранских дронов

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска сегодня ночью, 22 марта, нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Ночная атака оккупантов "Шахедами": в ВСУ назвали количество сбитых целей

ВСУ. Фото: из открытых источников

Также за прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, украинские военные сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.


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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — второй день переговоров между руководителями Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным, который объявлен в розыск Международным уголовным судом, приносит тревожные вести. Уже понятно, что Китай намерен и далее поддерживать Россию. По крайней мере – экономически и политически. Лидер КНР даже пригласил своего российского коллегу посетить Китай. Эксперты продолжают анализировать специально для издания "Комментарии" игры китайского дракона с российским медведем, изрядно потрепанным войной против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате ночных взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) был уничтожен железнодорожный состав с крылатыми ракетами "Калибр". О чем говорит данная информация (по некоторым данным, в ход пошли беспилотники)? Случайно ли этот удар совпал с российско-китайскими переговорами в Москве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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