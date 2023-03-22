Ночная атака оккупантов "Шахедами": в ВСУ назвали количество сбитых целей

Российские войска сегодня ночью, 22 марта, нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Также за прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, украинские военные сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

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