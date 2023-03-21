Взрывы в Джанкое: что это было – есть ли связь с визитом Си Цзиньпина в Москву

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в результате ночных взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) был уничтожен железнодорожный состав с крылатыми ракетами "Калибр". О чем говорит данная информация (по некоторым данным, в ход пошли беспилотники)? Случайно ли этот удар совпал с российско-китайскими переговорами в Москве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джанкой. Фото: из открытых источников

Если взрывы в Джанкое действительно прозвучали, то это говорит о высоком профессионализме исполнителей

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Чтобы достоверно говорить о том, произошло ли то или иное событие, как данное в Джанкое, нужно быть допущенным к соответствующим документам. У меня такого доступа нет. Потому могу высказывать личное – оценочное – мнение".

По словам эксперта, если взрывы в Джанкое действительно прозвучали и на самом деле уничтожили железнодорожный состав с "Калибрами", то это говорит о высоком профессионализме исполнителей. О том, что прекрасно работает наша разведка, которая могла отследить передвижение эшелона (сработали так, что контрразведка страны-оккупантов не смогла предотвратить удар). И что у нас есть соответствующие средства поражения, которые могут нанести соответствующий удар на достаточно большом расстоянии.

"Учитывая, что у нас военное положение, лица, которые к этому причастны, будут награждены, получат внеочередные воинские звания, но – закрытыми указами, – отмечает Олег Стариков. – Следует понимать, что во время войны, как говорил прусский и германский военачальник и военный теоретик, генерал-фельдмаршал Пруссии (1871), начальник Большого Генерального штаба Пруссии генерал Граф Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке (Старший), следует писать правду, но не всю. Он подчеркивал, что во время войны следует дезинформировать противника. Но при этом граждане страны должны доверять своим властям. Важен именно такой баланс".

При этом, продолжает эксперт, всё тайное рано или поздно становится явным. Особенно в современном мире.

"Чтобы оценить, было поражение эшелона или нет, существуют средства объективного контроля, а именно – космическая разведка наших стратегических партнеров (союзников). И они при необходимости могут предоставить соответствующие снимки", – заключает Олег Стариков.

Совпадения прилета в Джанкой с прилетом руководителя Китая Си Цзиньпина в Москву – это случайность

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков акцентирует, что атаки аннексированного Крыма стали уже не сенсацией, а повседневностью войны.

"Знаю минимум шесть типов беспилотников, находящихся в ВСУ, которые способны нанести такой удар по Джанкою. Но не могу представить, каким образом там оказался эшелон именно с крылатыми ракетами "Калибр". Логистика подсказывает, что их разумнее везти в Севастополь через крымский мост. Впрочем, от россиянцев можно ожидать всего, в том числе, и явной глупости", – отмечает эксперт.

Если так, продолжает он, то "бавовну" в Джанкое следует считать выдающимся успехом не только наших беспилотчиков, но и разведчиков.

"Что касается совпадения прилета в Джанкой с прилетом руководителя Китая Си Цзиньпина в Москву, то это случайность, – считает Александр Кочетков. – Разумеется, в действиях нашего военного командования есть политическая составляющая, но она минимальна. И ВСУ выполняют свои задачи тогда, когда появляется необходимость и возможность, а не к знаменательным датам или высокопоставленным визитам".

Читайте также на портале "Комментарии" — с чем связано появление Путина в Крыму и Мариуполе – что хотел показать Кремль.



