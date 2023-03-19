С чем связано появление Путина в Крыму и Мариуполе – что хотел показать Кремль

Российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд (МУС), посетил 18 марта оккупированный россиянами Крым и разрушенный ими, а теперь "восстанавливаемый" Мариуполь. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорят эти визиты.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путинское турне – жалкая попытка показать якобы дееспособного лидера страны-агрессора

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва, уроженец Мариуполя, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:

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"Всё это путинское турне – жалкая попытка показать якобы дееспособного лидера страны-агрессора. Если говорить о Крыме, то открывать к 9-й годовщине аннексии какую-то школу искусств, без общения с местными жителями – это явный пиар-прокол. Ну, а мариупольский рейд – вообще ни о чём. Ночью, как крыса, Путин (если это был он) перемещался по городу, разрушенному самими же россиянами. От множества красивейших зданий остались разве что фундаменты. Уверен, Путину не покажут фото из разряда – Мариуполь "до" и "после" кошмарного "освобождения". Да и самому Путину вряд ли интересно, каким прекрасным, развивающимся был этого город, сколько не только зданий, но и судеб он разрушил своим вторжением. Сколько человек погибло, сколько было покалечено, насильственно вывезено в страну-агрессора! В том числе детей (Мариуполь один из первых подвергся таким "эвакуциям", "спасениям"), за что Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Путина ".

По мнению нардепа, если Путин, действительно, был в этом настрадавшемся городе, толку от этого – ноль.

"Прибавить его захватчикам уверенности, что Мариуполь останется под российской оккупацией, такими "крысиными набегами" не удастся. Зато я уверен, – отмечает Сергей Магера, – что ВСУ удастся вернуть Мариуполь под контроль Украины – и мы совместными усилиями возродим его, сделав еще краше, чем раньше. И не забыв весь ужас, который ему довелось пережить".

В Кремле решили вновь показать живого Путина, который как бы всё контролирует, да еще и якобы посещает новые аннексированные территории

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что не стоит искать какое-то особое политическое значение в путинских визитах в Крым и Мариуполь.

В Кремле решили вновь показать живого Путина, который как бы всё контролирует, да еще и якобы посещает новые аннексированные территории. А то даже в России начали задаваться вопросом: как же так, Зеленский регулярно ездит и в прифронтовые регионы, и даже на передовую, а Путин ни разу не посетил регионы, захваченные российской армией? Надо было исправить этот пропагандистский недочет, а заодно показать (в случае с Мариуполем), что Россия якобы восстанавливает город, который сама же и разрушила". "Это сугубо пропагандистская акция, – поясняет эксперт. – Надо же было как-то отметить годовщину аннексии Крыма

Именно для этого, отмечает Владимир Фесенко, и сварганили сюжет про поездку Путина в Мариуполь.

В этой связи, продолжает эксперт, возникает уже традиционный вопрос: а Путин ли был там? Не выступил ли (не первый раз) в этой роли "двойник"?

В общем же, резюмирует политолог, речь идет об очередном пропагандистском спектакле для легковерного российского "пипла".

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