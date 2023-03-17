Петля на шее Путина: что означает решение МУС на арест российского диктатора

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львов-Беловой. Ордера выданы в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает этот шаг и к чему может привести.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

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Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поясняет:

"Безусловно, решение МУС будет иметь очень серьезные последствия для Украины, для России, для мира. Но они не будут быстрыми. При этом, теперь официально, на юридическом уровне, который признают множество стран, Путин считается подозреваемым в военном преступлении".

По словам эксперта, выдав соответствующий ордер на арест президента России и его уполномоченного по правам ребенка, МУС дал понять, что они несут ответственность за незаконную депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Но даже для тех стран, которые не признали юрисдикцию МУС, это решение всё равно является значимым. И для РФ, которая с недавних пор относится к числу таких стран, это также историческое решение. Потому что впервые ее президент получил статус подозреваемого в международном уголовном производстве", – подчеркивает Петр Олещук. "Это означает, что подозреваемые могут быть арестованы в странах, которые ратифицировали Римский статут. А это более 120 государств.

Он обращает внимание, что Украина продолжает системно сотрудничать с МУС. Поддержаны соответствующие изменения в отечественном законодательстве, позволив Офису прокурора МУС полноценно расследовать все злодеяния, совершенные россиянами в Украине.

"Нет сомнений, что работа будет продолжена, – отмечает эксперт. – Проблема с депортацией украинцев остается очень серьезной. Зафиксировано более 16 тысяч случаев только касательно детей. И по мере расследования количество явно будет расти. Следует также отметить, что это, скорее всего, не последнее производство, которое будет расследоваться по отношению к Путину. И очень важно, что дан старт признания его международным преступником".

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что сегодняшнее решение МУС еще туже затянуло петлю на шее Путина и его режима.

"И та истерика, которую мы видим в ответ на этот шаг МУС в заявлениях Пескова, Симоньян, Медведева, Захаровой – лишний раз подтверждает, что у России огромные проблемы. Известно, что 123 страны ратифицировали Римский статут. И юридически они должны будут задержать Путина или Львов-Белову. Но прежде всего, соответствующее решение МУС – это серьезный имиджевый удар по Путину. Демократический мир, цивилизованный мир четко дает понять, что переговоров с ним не будет. Российские элиты получили мощный сигнал. Международный ордер на арест нынешнего хозяина Кремля должен подтолкнуть их постараться как можно быстрее его сменить", – поясняет эксперт.

По его мнению, ордер выдан именно по такому подозрению (насильственная депортация детей), потому что доказать, что тот же Путин непосредственно причастен к тому или иному обстрелу, сбрасыванию бомбы на театр с людьми в Мариуполе – очень трудно юридически. При этом судьи МУС посчитали, что у них есть достаточные основания считать, что российский президент лично несет ответственность за вывоз украинских детей в РФ – и как непосредственно причастный к этому злодеянию, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.

"Офис президента Украины, Офис генпрокурора Украины провели серьезную работу в данном направлении, многое задокументировали, – подчеркивает Николай Спиридонов. – Интересно, что 16 марта в ООН выпустили доклад, где детально проанализирована судьба 164 детей, которых вывезли в страну-агрессора из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей, намереваясь передать в российские семьи. Это малая часть из тех, насильственную депортации кого удалось официально установить. Но даже эти задокументированные преступления дают юридически мощную доказательную базу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились первые реакции из России на выдачу ордера на арест Путина.

Также "Комментарии" писали, что в МВД назвали, количество зарегистрированных уголовных производств по военным преступлениям РФ.