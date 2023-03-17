Концерта не будет: почему Путин отказался от празднования по случаю "присоединения Крыма"

В России передумали устраивать концерт по случаю "присоединения Крыма" (9-й годовщины незаконной аннексии) на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Российский юрист Марк Фейгин не исключил, что российская верхушка боится атаки дронов или диверсионных групп со стороны Украины. С чем еще может быть связана такая "охрана-отмена"? Есть ли основания полагать, что ранее топовые темы "Крымнаш" и "Донбасснаш" стали раздражать российское общество? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Стадион Лужники. Фото: из открытых источников

Тема "Крым наш" уже не вызывает необходимой экзальтации у россиян

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Следовательно, рано или поздно (конечно, чем раньше, тем лучше) рашистам придется убираться со всей Украины, включая крымский полуостров". "Вероятно, рашистская верхушка постепенно дозревает до осознания неизбежности своего поражения в войне против Украины, а соответственно – реализации мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, резолюция с краеугольными положениями которого была одобрена Генассамблеей ООН

Учитывая это, продолжает эксперт, нет ничего удивительного в том, что в последнее время российская пропаганда акцентирует внимание не столько на территориальных достижениях, сколько на якобы успешном достижении иных эфемерных целей.

"Проще говоря, даже "потеряв Крым", путинский режим всё равно будет убеждать россиян в том, что "всё было не зря, не напрасно было". Понятно, что при таких обстоятельствах и такой переориентации пропаганды, празднование событий 9-летней давности неуместны, – отмечает Валентин Гладких. – Кроме того, тема "Крым наш" уже не вызывает необходимой экзальтации у россиян, наконец, платящих за это цену в виде повесток, цинковых гробов и дальнейшего экономического упадка".

Также нельзя сбрасывать со счетов и смену настроений на самом полуострове, где уже насытились "камнями с неба", констатирует эксперт.

Масштабного празднования "возврата Крыма в родную гавань" не будет, ибо это – раздражающий фактор

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что Кремлю стало уже невыгодно кичиться тем, что раньше приносило ему баллы. Тем же "Крымнаш" или так называемой "специальной военной операцией".

По его словам, показательно, что на прошедшей 16 марта встрече Путина с крупнейшими российскими промышленниками и предпринимателями, он ни разу не произнес "СВО". Скорее всего, понимая, что всё это вызывает уже не всеобщий подъем, как ранее, а негатив.

"Всё больше россиян начинают, наконец, понимать, что всех их проблемы начались именно с захвата Крыма. И то, что ранее вызывало восторг, гордость от собственной крутости и безнаказанности, теперь вызывают обратную реакцию. В стиле: "Блииин, с этого всё и началось! Не залазили бы туда, ничего бы не было! Ни столько смертей, ни нового "железного занавеса" с Западом, ни всё более зримых финансово-экономических проблем". Именно поэтому сейчас масштабного празднования "возврата Крыма в родную гавань" не будет. Ибо это – раздражающий фактор", – поясняет Борис Кушнирук.

А Путину, продолжает он, это сейчас точно не надо. Общество и так раздражено, в том числе непрекращающейся мобилизацией, которой как бы нет. И отправкой на войну, которой тоже как бы нет. И отсутствием относительной стабильности и чувства безопасности, которые гарантировал Кремль "раздемократизированным" россиянам до фатальных путинских решений о сперва гибридной, а потом и широкомасштабной агрессии против Украины.

На самом деле мероприятие в "Лужниках" отменено в связи с грядущим приездом в Москву Си Цзиньпина

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний поделился таким мнением:

"Кина не будет… В московских "Лужниках" праздники по случаю 9-й годовщины оккупации решили не проводить. Конечно, такое сборище без участия Путина проводить бессмысленно. В конце концов, именно бункерный должен быть на таких мероприятиях главным плакальщиком о судьбе империи. А его не будет… Впрочем, конечно, не отсутствие слез диктатора и самого диктатора – главная причина отмены "праздника оккупации". Из уст "хорошего русского" Фейгина, уже прозвучала, милая для Кремля и ФСБ версия, что очередной шабаш в "Лужниках" отменяют якобы потому, что украинцы могут атаковать сборище дронами. Хотел бы указать этому персонажу, что Украина не убивает мирное население, по какому бы поводу оно не собиралось. Но для московских спецслужб такая версия абсолютно приемлема. И для рядового гражданина страны-агрессора продолжают укреплять образ украинца как того убийцы, который распял "голенького мальчика". Ничего удивительного, что это заявление сделал именно Фэйгин. Это тот адвокат, который активно участвовал в спецоперации по втюхиванию в Украину "агента Нади". Это тот блогер, который вдруг стал настолько популярным, что имеет миллионные просмотры. Но среди ряда утверждений проукраинского характера он то и дело ретранслирует нужную российским властям позицию".

По мнению эксперта, точно не "возможная атака дронов" является причиной отмены "празднования".

Меры безопасности требует тишины в Москве. И Путин не станет рисковать. А потому он дует на холодную воду. Готовит столицу к приезду "товарища Си". Насыщает спецагентами, полицией и тому подобным – за несколько дней до собственно приезда китайского лидера", – поясняет Юрий Подорожний. "Советую "хорошим русским" рассказывать версию о том, что бункерный ложится на заливку очередной порции ботекса – и операция просто совпала с намеченным "праздником" в Лужниках. Ну, вот так вышло… Путин избрал более важный для него перфоменс. По крайней мере, эта версия выглядела бы более правдоподобно. Думаю, на самом деле мероприятие в "Лужниках" отменено в связи с грядущим приездом в Москву Си Цзиньпина

Он не исключает, что сам Путин сгоняет на выходных в оккупированный Крым.

"Во-первых, устроить шабаш коллаборантов там логично. Во-вторых, уже в самой Московии уже нет особого восторга от присоединенного Крыма. Даже "вата" стала догадываться, что этот захват стал началом пути всей РФ к национальной катастрофе, которая завершится великой трагедией. В-третьих, сам Путин, сознательно или нет, похоже, понимает, что в Крыму он, вероятнее всего, побывает как президент последний раз. Следующий, если и случится, то уже в наручниках, – поясняет эксперт. – А потому, думаю, съездит. И постарается успокоить (вряд ли поможет) и безмозглых коллаборантов, и обычную "вату", у которых явно подгорает от того, что ВСУ вскоре вышвырнут их из украинского Крыма".

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Москва готовить планы эвакуации из Крыма – каковы перспективы деоккупации полуострова.



