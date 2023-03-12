Может ли Москва готовить планы эвакуации из Крыма – каковы перспективы деоккупации полуострова

Появились сведения, что российское руководство готовит планы эвакуации из аннексированного Крыма, понимая, что ее представительство там не вечно. Какова вероятность, что такое действительно происходит? Каковы перспективы деоккупации Крыма? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крым. Фото: из открытых источников

Освобождение Крыма стало реальной перспективой, а не туманными рассуждениями про 100-200 лет

По мнению профессора кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, перспектива деоккупации Крыма зависит от многих факторов, одним из которых является контрнаступление ВСУ.

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дает основания предположить, что у нашей армии есть средства и возможности противостояния отдельным единицам флота. Но вот в способности противостоять всему флоту я сомневаюсь". "Пока мы не знаем, где оно будет проходить и насколько будет успешным, – отмечает эксперт. – Поэтому прогнозы делать сложно. Деоккупация Крыма, в любом случае, будет непростой задачей. Даже, если предположить возможность разрушения Крымского моста или его существенное повреждение, военная операция ВСУ будет существенно усложнена действиями Черноморского флота РФ. Уничтожение в апреле прошлого года флагманского крейсера "Москва"

Анна Малкина уверена, что РФ будет удерживать Крым ценой неимоверных усилий. Это, поясняет эксперт, важнейшая политическая, военная и стратегическая задача, невыполнение которой забьет последний гвоздь в крышку гроба кремлевского режима.

Подобные пейзажи все чаще появляются в социальных сетях крымчан, что позволяет судить о массовости процесса", – поясняет политолог. "Поэтому подготовка к обороне полуострова идет полным ходом. Не знаю, насколько правдивой является информация о составлении списков на эвакуацию, но окопы вдоль линии моря и оборонительные сооружения не очень напоминают подготовку к пляжному сезону

Независимо от того, что будет происходить на поле боя, освобождение Крыма стало реальной перспективой, а не туманными рассуждениями про 100-200 лет, акцентирует Анна Малкина.

"Украина остро заинтересована в восстановлении территориальной целостности, это даст возможность двигаться в ЕС и НАТО без каких-либо формальных и неформальных ограничений, восстанавливать страну, возрождаться после страшной войны. Не исключаю и дипломатический путь деоккупации Крыма – вследствии смены режима в Москве на либеральный. Если такой сценарий станет реальностью, России нужно будет начинать всё с чистого листа и, конечно, отказаться от территорий, которые были аннексированы. И не только в Украине. А пока всё идет своим чередом и, как мне кажется, в правильном направлении", – заключает политолог.

Если оккупанты сами уедут из Крыма, нам это только на руку

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько поясняет:

"На территории оккупированного Крыма незаконно находится большое количество россиян. Они незаконно пересекли границу и должны покинуть территорию нашей страны".

Так что, акцентирует эксперт, если оккупанты сами уедут оттуда, нам это только на руку.

"В любом случае, это не должно никаким образом влиять на то, что украинский суверенитет над Крымом должен быть восстановлен", – констатирует Александр Солонько.

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