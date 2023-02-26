Что ждет АРК и Севастополь в обозримом будущем – будет ли битва за полуостров

26 февраля отмечается День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, посвященный проукраинским митингам, прошедшим в АРК и Севастополе в 2014 году. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля, во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ, заявил, что мы готовы морально и готовимся технически вернуть Крым физическим путем. Что ждет АРК и Севастополь в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Крым. Фото: из открытых источников

В случае проигрыша РФ в войне, всё придет к исходной позиции, а именно – возвращению к международного признанным границам 1991 года

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поясняет:

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"Все заявления и мероприятия, которые звучали и происходили в течение этих дней в контексте года полномасштабного вторжения России в Украину, так или иначе, затрагивали вопросы войны и мира, включая судьбу Крыма и стратегии касательно его деоккупации".

По словам эксперта, первый год полноценной войны дал понятие о силе, возможностях и ресурсов противоборствующих сторон. Стало понятно, какие из стран на чьей стороне, кто, чем и как быстро готов помогать.

"Второй год, как мне кажется, будет концентрировать внимание на том, насколько меньше/больше рисков несет война долгая, растянутая во времени. Надеемся, Запад решится в разы активнее (быстрее и больше) предоставлять нам всё необходимое для вытеснения врага с украинских территорий. Однако пока у наших союзников, похоже, нет консенсуса по этому поводу. Как и касательно того – какой должна быть победа Украины и что такое вообще мир после этой войны, – отмечает аналитик. – Предполагаю, за прошлый год у наших союзников сформировалось понимание, что все временно оккупированные территории, кроме, возможно, Крыма, должны быть освобождены от захватчиков. Включая "сухопутный коридор" в Крым. И контрнаступление должно быть именно таким. А вот по Крыму определенности пока, как мне кажется, нет. Возвращать его военным путем или – в более длительной перспективе – экономическим, политическим, дипломатическим давлением. Зажимая ослабевшую после проигрыша в войне Россию санкциями. Пока, как видим, давление не полноценное. На ту же ядерную отрасль страны-агрессора Запад санкции нее вводит, потому что есть ряд государств, зависимых в этом плане от РФ".

При этом, продолжает Олеся Яхно, нет сомнений, что растянутая во времени война несет риски и самому Западу. И если он это, наконец, поймет, то предоставить нам всю необходимую помощь, включая истребители и дальнобойные ракеты.

"Сейчас это активно обсуждается на уровне многих лидеров, на разных площадках. По большому счету, всё надо решать в течение этого года. Потому что в 2024-м будут выборы в ряде стран, включая США. И это может косвенно повлиять на поддержку Украины со всеми вытекающими. Если помощь и далее предоставлять дозировано, последствия могут оказаться крайне печальными. Для всех, – уверена эксперт. – Запад боится еще и риска применения Россией ядерного оружия. Соответственно, начинают привлекаться относительно нейтральные, но мощные страны как тот же Китай – для давления на Москву с целью упреждения таких рисков… Если возвращаться к вопросу Крыма, мне кажется, что действует следующий подход: в случае проигрыша РФ в войне, всё придет к исходной позиции, а именно – возвращению к международного признанным границам 1991 года. Но не сразу. Сперва Украина должна максимально отвоевать (в идеале – полностью) все свои материковые территории. А потом уж актуализируется и история с Крымом, причем не столько военным, сколько политико-дипломатическим путем. Похоже, именно так сейчас мыслят на Западе".

В ближайшем будущем битва за Крым вряд ли возможна

Политолог Дмитрий Воронков считает, что другого пути, кроме военного, для деоккупации Крыма на сегодня не существует. По крайней мере, пока у власти в РФ находится Путин.

"Провести военную деоккупацию полуострова, в силу его географического положения, будет непростой задачей, – подчеркивает эксперт. – Вероятно, стратегия будет аналогичная той, что ВСУ применили по Херсону, вынудив противника совершить "жест доброй воли" и отступить – после того, как дальнобойным оружием разрушили его склады и логистические цепочки".

Но в ближайшем будущем битва за Крым вряд ли возможна, акцентирует Дмитрий Воронков. Сперва, поясняет он, нам предстоит немало дел по деоккупации материковой части, включая Донбасс, Запорожскую область, оставшуюся часть Херсонской и Харьковской.

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