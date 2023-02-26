Неделя, когда все говорили об Украине: что самое главное – почему это важно

Украина прощается с неделей, на которую припала годовщина полномасштабного российского вторжения. Первая и, будем надеяться, последняя такая годовщина. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали наиболее значимые события этой недели (20-26 февраля) в ракурсе российско-украинской войны.

Визит Байдена в Украину. Фото: из открытых источников

В центре внимания оказался визит Джо Байдена в Украину

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что ключевыми событиями стал визит президента США Джо Байдена в Украину, его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также последующее посещение Польши и выступление с речью, посвященной российско-украинской войне.

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"Во-первых, это четкий сигнал о готовности идти по пути полной поддержки Украины и, в случае потребности, подписаться за нее даже своим политическим авторитетом. Во-вторых, это сигнал о переходе к ключевому этапу, ведущему к нашей победе: активизация работы над подготовкой контрнаступления", – поясняет эксперт.

Для США, подчеркивает он, участие в поддержке Украины не выглядит проигрышно или даже нейтрально: это успешный кейс примера защиты демократии в мире, который будет тиражироваться как символ в западном пространстве.

"У Байдена были веские причины не приезжать, связанные с рисками для жизни. Однако он сделал именно такой выбор – с приездом в качестве показательного хода. Это конечно добавляет оптимизма в целом для ведения успешной военной кампании. И, как минимум, серьезно дезавуирует тезисы об усталости руководства США в ракурсе поддержки Украины именно до полной победы. Для внутриполитических оснований принятия решений в Штатах это важный сигнал, – уверен Ярослав Божко. – Кроме того, Байден таким образом дает определенный бонус и своей политической силе: демократический президент пошел на очевидный риск ради яркого символического шага по защите мировой демократии".

Одним из знаковых событий стало голосование в ГА ООН резолюции, осуждающей российскую агрессию

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Кроме визита американского президента в Украину (первого за 15 лет и символичного, учитывая, что произошел накануне годовщины агрессии), одним из знаковых событий стало голосование в ГА ООН резолюции, осуждающей российскую агрессию.

"Это чрезвычайно важный документ, – поясняет эксперт. – Он засвидетельствовал, что, спустя год после начала широкомасштабной войны, 141 государство поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. И никакие незаконные аннексии, проведенные РФ (которая предсказуемо выступил против резолюции, как и еще шесть стран, либо зависящих от нее, либо имеющих подобный диктаторский режим – Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия), на это не влияют".

Консенсус независимых стран современного мира состоит в том, что российские войска должны быть выведены за международно признанные границы Украины. И это очень важно, акцентирует Петр Олещук.

"Мы знаем, – продолжает он, – что проект резолюции был внесен Украиной, на основе обнародованного во время осеннего саммита "Большой двадцатки" плана президента Владимира Зеленского. Этот план содержит много пунктов, которые касаются и выведения иностранный войск за границы конституционных границ Украины, и выплата компенсаций нашей стране, и наказание российских военных преступников, и восстановление Украины, и ядерная безопасность, и так далее. Резолюция ГА ООН касается некоторых аспектов этого мирного плана и фиксирует принцип нерушимости границ и суверенитета Украины".

По мнению политолога, украинские власти, наша дипломатия, будут эффективно использовать это с целью ответа на любые попытки протянуть "мирные планы" в стиле "просто прекратить огонь", заключить временно перемирие — без реальных перспектив долгосрочного мира.

"Ответом на такие поползновения и станет резолюция ГА ООН, которая не имеет юридической силы, но обладает иной ценностью как решение наиболее влиятельной мировой организации, – подчеркивает Петр Олещук. – Украина продолжит продвигать концепцию полного освобождения от российских оккупантов. Надеемся, что ближайшей перспективе будет одобрена еще одна резолюция — теперь уже о создании Международного трибунала по российским военным преступлениям".

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