Историческое выступление Байдена в Польше: главные меседжи – какой сигнал был адресован РФ

Президент США Джо Байдена, произведший фурор 20 февраля своим визитом в Киев, вечером 21 февраля выступил в Варшаве. В том числе, сделал важные заявления в российско-украинской войны. Какие выводы, исходя из байденовских меседжей, следует сделать Киеву и Москве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

США дали понять, что отходят от политики целесообразности и возвращаются к политике ценностей

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что варшавское выступление Байдена не стало чем-то экстраординарным. Но там, отмечает он, был ряд важных меседжей.

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"Во-первых, США дали понять, что отходят от политики целесообразности и возвращаются к политике ценностей. Американская власть, наконец, поняла, что ее самоустранение от проблем Европы, мира, ради решения только своих тактических задач, приводит к хаосу, который отражается и на самих Штатах", – подчеркивает эксперт.

Исходя из этого, поясняет он, можно не сомневаться, что темпы помощи Украине будут увеличиваться. Речь, в том числе, о предоставлении всего спектра вооружений, необходимых для освобождения наших территорий от российской оккупации.

"Во-вторых, были сделаны акценты на монолитности НАТО. На том, что блок будет бороться за каждого своего члена. Этот момент особенно волнует сейчас небольшие страны Альянса, такие как прибалтийские государства, – подчеркивает эксперт. – В ракурсе — а что будет, если Россия пойдет дальше? И Байден четко обозначил, что атака на одного члена НАТО — это атака на всех. И если хоть один солдат РФ пересечет границу члена Альянса, ответ будет однозначным и мощным".

То есть, заключает Николай Мелник, это была довольно агрессивная речь по отношению к Москве, которая, скорее всего, воспримет это как вызов — и усилит военное давление на Украину.

"Впрочем, мы и так воюем, – акцентирует эксперт. – И Украина обязательно победит!".

Был послан четкой сигнал России – что Штаты не отступят

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Ключевой меседж, посланный Байденом и в Киеве, и в Варшаве, заключен в том, что США и в дальнейшем будут всячески помогать и защищать всем, кто защищает демократические ценности и принципы. В Польше от американского президента прозвучала в какой-то мере идеологическая речь. Возможно, она частично вернула нас к временам "Холодной войны". Но не по вине США, а по вине РФ, которая пытается подрывать эти демократические ценности. Причем, уничтожив их у себя, она пробует это сделать и в других странах, не желающих жить в авторитарных, тоталитарных либо гибридных режимах, намеревающихся выстроить демократические системы. Так что был послан четкой сигнал России – что Штаты не отступят. Что они будут и дальше, не зависимо от возможных политических изменений даже внутри них самих (это несколько раз звучало, но в несколько завуалированном плане), поддерживать Украину, демократию как таковую. Что они готовы усиливать свою помощь тем странам, которые выступают против диктата РФ".

Интересно также, отмечает эксперт, что было прямое обращение не столько к Путину (с ним уже мало кто хочет говорить), сколько к другим представителям т.н. "российской элиты". Что им не обязательно идти на дно с этим режимом-"Титаником". Не обязательно выполнять всё, что хочет Путин. Что они могут нормально сосуществовать с Западом, развивать, а не обрывать торговые связи. Но для этого необходимо изменить ситуацию, которая на сегодняшний момент сформировалась в РФ.

"Кроме того, это был сигнал о том, что США в таких устремлениях – не одни. Что демократический мир, лидером которого они выступают, гораздо шире и куда более мощный (экономически, технологически, в военном плане), чем авторитарные режимы. Соответственно – имеет больше ресурсов, чтобы им противостоять, – поясняет Игорь Рейтерович. – И, конечно, мы увидели важный сигнал для Украины. Что США, все остальные демократические союзники – с нами. Что они готовы нести определенные издержки (экономического, геополитического характера) из-за войны, развязанной Россией. Потому что принципы и ценности значили и значат больше".

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