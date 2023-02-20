Неанонсированный визит Байдена в Украину: почему это важно – что за ним стоит

В понедельник, 20 февраля, Киев посетил с неанонсированным визитом президент США Джо Байден. Дата выбрана не случайно – вскоре годовщина начала широкомасштаной российской агрессии против Украины. Кроме того, с 20 по 22 февраля Байден намерен посетить Польшу. Американский лидер пообщался с украинским руководством, посетил знаковые места (немаловажно и то, что сегодня – День памяти Героев Небесной Сотни), а также сделал важные заявления в ракурсе российско-украинской войны. Специально для издания "Комментарии" эксперты рассказали о значимости данного визита.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента

Этот визит Байдена в Киев точно добавит и в количестве, и в скорости – в ракурсе предоставления нам необходимой поддержки

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что приезд Байдена в Украину – очень сигнальная, позитивная точка перед годовщиной полномасштабной войны.

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"Это и большой символизм (Западные партнеры – вместе с нами, не боятся посещать Украину, несмотря на обстрелы и угрозы). И демонстрация того, что путинские угрозы уже не действуют на наших союзников", – поясняет эксперт.

По его словам, важно было, чтобы американский лидер своими глазами увидел, что творил в Украине российский террористический режим.

"А я напомню, что все политики, посещавшие нашу страну и воочию видевшие результаты российской агрессии, становились потом в разы более проукраинскими. Впрочем, Байдена упрекнуть в недостаточной проукраинскости точно нельзя. Он выделяет сотни миллиардов долларов из бюджета США на поддержку нашей страны. Однако этот визит точно добавит и в количестве, и в скорости – в ракурсе предоставления нам необходимой поддержки. И это – та самая переломная точка, о которой немало говорили в последнее время", – заключает Николай Давидюк.

Накануне годовщины широкомасштабного российского вторжения лидер США показал, что его страна будет с Украиной до конца

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук поделился таким мнением:

"Визит 80-летнего Байдена в столицу страны, находящейся в войне, это демонстрация всему миру, что дедушка еще – ого-го! На Аллее смелости в Украине ему поставили табличку. И это заслуженно. Немало байденовских соратников достаточно лояльного к РФ крыла демократов предупреждали об опасности, воздушных тревогах, возможных обстрелах Киева. Но он приехал. Мощнейший политический жест".

По мнению эксперта, после визита Байдена к нам потянется огромное количество разного рода организаций, делегаций, политиков.

с которого, в принципе, начиналась Революция Достоинства. Безусловно, важен и анонсированный новый пакет военной помощи Украине, который оконкретят уже, наверное, в Польше. Я не думаю, что там будет что-то сверхграндиозное. Но следует понимать, что кроме объявленных пакетов – есть и неформальные. И последние-то, как правило, наиболее интересны", – поясняет Михаил Макарук. "Накануне годовщины широкомасштабного российского вторжения лидер США показал, что его страна будет с Украиной до конца. Символичным стало посещение Байденом и Зеленским Михайловского золотоверхого собора

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