Митрополит Лаврентий рассказал о чем говорил Байден в Михайловском соборе

Старший священник Украинской православной церкви митрополит Лаврентий рассказал, что происходило в Михайловском соборе во время визита президента США в украинскую церковь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian,



Джо Байден и митрополит Эпифаний. Фото из открытых источников

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Архиепископ Украинской греко-католической церкви митрополит Лаврентий совместно с предстоятелем ПЦУ митрополитом Эпифанием встретили президента США Джо Байдена в Михайловском соборе в центре Киева. Во время разговора с митрополитом Лаврентием, американский президент заверил, что Украина победит в войне.

"Он заявил о желании и уверенности, что США и дальше будут поддерживать Украину. Вместе с Зеленским он сказал, что не просто надеются, они верят в победу Украины. Они убеждены, что это произойдет", — говорит митрополит Лаврентий.

По словам религиозного деятеля, Байден имел хорошее настроение, а сирены воздушной тревоги прозвучали в момент, когда президент США покидал помещение Михайловского собора.

Митрополит Лаврентий рассказал, что их предупредили о высокопоставленных чиновниках, которые прибудут в собор, однако не указали, кто это будет. Священник рассказал президенту США историю об уничтожении храма во времена СССР, на что Байден ответил, что " что он близок к церкви, верующий и имеющий религиозное образование".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США анонсировал военную помощь для Украины и санкции против России.

Также "Комментарии" писали результаты исследования о том, поддерживают ли украинцы переименование Российской Федерации в Московию.