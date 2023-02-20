Байден в Киеве объявит об увеличении поставок оружия для Украины

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Slava Kot
Президент США Джо Байден неожиданно приехал в Украину 20 февраля за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения Российской Федерации. Во время визита в Киев американский президент объявит об увеличении военной помощи для Украины и озвучит новые санкции против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Белого Дома.
Президент США Джо Байден в Украине. Фото: из открытых источников
Ожидалось, что Джо Байден посетит Польшу в годовщину российского вторжения в Украину, однако американский президент прибыл с не анонсированным визитом в Киев. Белый Дом опубликовал заявление о визите Байдена в Украину.
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Также Белый Дом отметил, что Путин ошибся в отношении Украины и Запада, когда начал нападение 24 февраля прошлого года.
Кроме этого, ожидается, что президент США объявит новые санкции против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на заявления США о возможном экспорте оружия в Россию.
Также "Комментарии" писали, что чиновники США просят Байдена предоставить Украине истребители.
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