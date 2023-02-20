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Байден в Киеве объявит об увеличении поставок оружия для Украины

Президент США в Украине объявит об увеличении поставок военной техники в Украину и новых санкциях против России.

сегодня, 12:33
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Автор:

Slava Kot

Президент США Джо Байден неожиданно приехал в Украину 20 февраля за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения Российской Федерации. Во время визита в Киев американский президент объявит об увеличении военной помощи для Украины и озвучит новые санкции против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Белого Дома.

Байден в Киеве объявит об увеличении поставок оружия для Украины

Президент США Джо Байден в Украине. Фото: из открытых источников

Ожидалось, что Джо Байден посетит Польшу в годовщину российского вторжения в Украину, однако американский президент прибыл с не анонсированным визитом в Киев. Белый Дом опубликовал заявление о визите Байдена в Украину.


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"Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную и непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении Белого Дома.

Также Белый Дом отметил, что Путин ошибся в отношении Украины и Запада, когда начал нападение 24 февраля прошлого года.

"Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он глубоко ошибался", — упоминается в тексте.

Кроме этого, ожидается, что президент США объявит новые санкции против России.

"Я поделюсь, что позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от военной машины России или заполнить ее", — заявил Байден и добавил, что коалиция союзников Украины и дальше будет поддерживать ее против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на заявления США о возможном экспорте оружия в Россию.

Также "Комментарии" писали, что чиновники США просят Байдена предоставить Украине истребители.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/02/20/statement-from-president-joe-biden-on-travel-to-kyiv-ukraine/
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