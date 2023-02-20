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Байден рассказал, какая сейчас цель Путина в войне против Украины

Джо Байден уверен, что Путин не отказался от планов - добиваться полного исчезновение Украины с карты мира

сегодня, 13:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Целью президента России Владимира Путина является полное уничтожение Украины. Но он уже терпит поражение, а Запад буде поддерживать Украину, сколько потребуется. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Баден на брифинге в Киеве.

Байден рассказал, какая сейчас цель Путина в войне против Украины

Джо Байден. Фото: сайт президента Украины

"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты", — заявил Байден.


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По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, российские войска не смогли удержать контроль над половиной территорий, которые они оккупировали с начала полномасштабного вторжения и несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят у России будущего.

"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", — заявил глава Белого дома.

По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад – разделенным, и на этом строился план Путина по захвату всей территории Украины. 

"Он (Ред. – Путин) думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас", — отметил лидер американцев.

При этом Байден в очередной раз дал обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Украина может решить вопрос с вооружением – почему откладывается вопрос по западной авиации.                                                                                   

Также издание "Комментарии" сообщало – кому адресовано заявление президента Украины Зеленского о короткой войне – перед каким выбором сегодня оказалась Москва.




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