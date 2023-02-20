Байден рассказал, какая сейчас цель Путина в войне против Украины

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Кравцев Сергей
Целью президента России Владимира Путина является полное уничтожение Украины. Но он уже терпит поражение, а Запад буде поддерживать Украину, сколько потребуется. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Баден на брифинге в Киеве.
Джо Байден. Фото: сайт президента Украины
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По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, российские войска не смогли удержать контроль над половиной территорий, которые они оккупировали с начала полномасштабного вторжения и несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят у России будущего.
По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад – разделенным, и на этом строился план Путина по захвату всей территории Украины.
При этом Байден в очередной раз дал обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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