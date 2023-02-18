Как Украина может решить вопрос с вооружением – почему откладывается вопрос по западной авиации

Союзники Украины должны как можно быстрее поставить боевые танки ВСУ, считает канцлер Германии Олаф Шольц. И на этом фронте, действительно, есть значительные подвижки. Тогда как с самолетами – проблемы. Немцы пока к этому не готовы. Британцы – тоже. Не готово, похоже, и руководство США, хоть соответствующие призывы делают конгрессмены как правящей Демократической, так и оппозиционной Республиканской партии. Каковы перспективы получения Украиной боевой авиации? Почему нам приходится буквально выгрызать поставки важнейших видов вооружения, которые поступают куда позже, чем могли бы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Важно понимать – чем больше будет у нас собственного оружия, тем быстрее мы начнем атаковать Россию, вытесняя ее с нашей территории

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний поясняет:

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"Нам крайне необходимо производить собственное вооружение и боеприпасы. Год переговоров вокруг предоставления нам всего необходимого для отражения российской агрессии показал, насколько сложно функционирует этот рынок, сколько там политических и экономических интриг. Надо производить свои ракеты, которые позволят переносить войну на территорию РФ. Этот вид оружия нам, скорее всего, не дадут. То же самое касается от беспилотников и так далее. У нас есть необходимая техническая база, кадры. Кто говорит, что нет возможности этого делать, так как россияне обстреливают всю территорию Украины, откровенно врут. У нас сохранилась инфраструктура еще советской армии – с подземными сооружениями. Переводите соответствующие заводы туда, найдите другие подземные помещения, создавайте новые".

По словам эксперта, дроны, которых, по разным подсчетам, нам необходимо около 10 тысяч в месяц, можно производить буквально в гаражах.

"Но нужны госзаказ, ресурс, в том числе из госбанков, которые у нас фактически не кредитуют реальный сектор, а занимаются спекуляциями (и у них всё хорошо, судя по прибылям). Именно в производство собственных видов вооружения необходимо максимально закачать ресурс. У нас же куча безработных! Хорошо, что наконец, упростил порядок ввоза комплектующих для дронов. Теперь давайте всё это переводить в промышленное, масштабное производство!" – призывает Тарас Загородний.

Весьма уместны, отмечает он, аналогии с Израилем, который тоже проходил через такую же историю, как сейчас Украина. Ему не поставляли оружие или поставляли дозировано. Приходилось "с нуля" создавать свое производство, контрабандой завозить детали для самолетов, сами самолеты. И в какой-то момент, после 1967 года, когда Израиль показал силу, те же США стали одним из главных партнеров этого государства.

"Мир уважает силу, креативное мышление, но также ищет свою выгоду. Важно понимать – чем больше будет у нас собственного оружия, тем быстрее мы начнем атаковать Россию, вытесняя ее с нашей территории. Как только мы начнем производить и использовать в достаточном количестве ракеты и дроны, которые будут бить по территории РФ (а без перенесения войны на территорию врага эта война затянется на годы), как только "чмобики" будут массово гибнуть не в оккупированной Макеевке, а в Брянской, Ростовской, Курской областях и так далее, как только на залет в Украину 20 вражеских дронов мы будем отправлять на территорию агрессора 40-50 своих – это ускорит процесс предоставления Украине западных самолетов, танков и так далее. Нам важно постоянно демонстрировать силу, иначе нам так и будут дозировано выдавать вооружения, в которых мы остро нуждаемся здесь и сейчас", – уверяет эксперт.

На Западе, продолжает он, всё прикидывают: победит – не победит Украины, будет эскалация – не будет, а вдруг – боевая ничья? У всех – свои интересы.

"Единственной страной, которая реально заинтересована в скорейшем окончании этой войны является Украина. А остальных, так или иначе, всё более-менее устраивает. Восточные страны по дешевке скупают российские энергоресурсы, в западных уже более-менее выстроилась инфраструктура по обслуживанию этой войны. Но это, естественно, не устраивает нас, потому что ежедневно гибнут украинские граждане и уничтожается наша страна, – акцентирует Тарас Загородний. – Да, мы получаем всё более сложное вооружение. Но перед этим Запад долго взвешивает риски. Какой будет реакция России? Где гарантия, что не будет эскалации, что война не выплеснется за пределы Украины? Плюс – всегда есть надежда сократить издержки".

Те же самолеты – очень дорогой вид вооружения, поясняет эксперт. И если закрывать наше небо с помощью американских истребителей F-16, речь пойдет о миллиардах долларов. Та же одна батарея ЗРК "Пэтриот" (которые нам, наконец, решили предоставить), стоит 1 млрд долларов.

"И определенные элиты Запада исходят из достаточно циничных соображений: а зачем платить больше, если украинцы пока справляются? И их не особо волнует, ценой каких жертв это нам удается, – подчеркивает Тарас Загородний. – Еще один важный момент. Некоторые военные эксперты утверждают, что Украине не так нужны сейчас самолеты, как дальнобойные ракеты, чтобы перебивать российские логистические цепочки, уничтожать их склады, штабы, живую силу и технику. К тому же, Запад исходит из того, что он нам ничего не должен. Есть какие-то чисто понятийные расклады, что если Украина подписала Будапештский меморандум, гарантом которого выступали, в том числе США, то им следует нам помогать. Многие американские элиты понимают, что в нашей ситуации есть связка с Тайванем. Что, если Украина проигрывает – воевать США придется уже не только с Россией (с которой сейчас они "воюют" косвенно, руками украинцев), но и с Китаем. Причем уже открыто. Но при этом никто не хочет особо много платить".

Плюс – имеются интриги внутри Старой Европы. Они никуда не делись, отмечает эксперт. Теплится там еще у некоторых надежда "продать" Украине корейский сценарий – с "заморозкой" конфликта и отказом от части территорий.

"А англосаксы (США, Великобритания), понимающие риски такого развития событий, не всегда хотят ссориться со своими союзниками в ЕС в лице его лидеров – Германии и Франции. Всё это тоже, так или иначе, тормозит поставки необходимых нам вооружений… Возвращаясь к теме самолетов – нам бы хоть советские получить. В Польше, в Словакии есть МиГ-29, Су-25. Начните хоть с этого! Потому что, действительно, переучивать наших летчиков на западной авиации – это немалый срок", – констатирует Тарас Загородний.

Самолеты – это долго и дорого

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, ключевой момент, связанный с предоставлением Украине авиации, заключается в том, что наши западные союзники пытаются оценивать – а что конкретно сейчас нужно ВСУ.

"Из того, что нам известно, имеется острая необходимость в снарядах, в танках. И всё это нам дают, причем, темпы поставок ускоряются. Похоже, Запад готов будет предоставить нам в обозримом будущем и авиацию. Но ключевое тут – политическое решение, дороговизна, подготовка летного состава. Всё это делает поставку Украине боевой авиации достаточно протяженной во времени", – отмечает политолог.

Он обращает внимание, что девятая встреча в формате "Рамштайн", прошедшая 14 февраля, четко продемонстрировала, что наши зарубежные партнеры ориентированы, прежде всего, на закрытие первоочередных нужд ВСУ. Это танки, боеприпасы, дальнобойная артиллерия.

"При этом я уверен, что решение по авиации также будет принято. Просто чуть позже. Напомню, что сначала нам давали только "Джавелины" и "Стингеры", потом появились РСЗО "Хаймарс", затем пошли системы ПВО, включая "Пэтриот", в начале этого года появилась и "танковая коалиция". С авиацией, похоже, будет похожая история, – прогнозирует Алексей Якубин. – Подчеркиваю, самолеты – это долго и дорого. Плюс, некоторые представители Запада всё еще надеются, что РФ пойдет на переговоры, а потому не хотят еще большей эскалации (к чему может привести поставка Украине авиации). Впрочем, в последнее время всё больше западных политиков (это особенно видно по последним высказываниям лидеров Германии, Франции) понимают важность максимального военного укрепления Украины и победы над РФ на поле боя".