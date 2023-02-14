Итоги Рамштайн-9: оправдались ли ожидания Украины

Во вторник, 14 февраля, состоялось девятое заседание министров обороны стран НАТО и партнеров в формате "Рамштайн". "Самолетный вопрос" пока продвигается не так скоро, как нам бы хотелось. Но есть определенные подвижки по другим позициям. Какие ожидания оправдались, какие нет? Что могло остаться за кулисами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Заседение в формате Рамштайн. Фото: из открытых источников

Основное содержание последней встречи в формате "Рамштайн" заключается в подтверждении продолжения помощи Украине

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, который сейчас преподает в США, поясняет:

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"Танковый вопрос" также был в итоге позитивно разрешен Что касается предоставления военных самолетов, то тут процесс пока на начальном этапе, так что ожидать быстрого решения не доводится. Хотя опыт предыдущих поставок показывает, что всё возможно". "Ожидать особых подвижек по итогам последнего заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") не доводилось. Последние заседания завершились впечатляющими списками помощи вооружениями Украине

По словам эксперта, западные страны постоянно подвигают свои собственные "красные линии" поставок (периодически переосмысливая возможность эскалации со стороны России и ситуацию на фронте). Поэтому нельзя исключать, что вопрос о самолетах решится быстрее, чем думается.

"В общем, основное содержание последней встречи в формате "Рамштайн" заключается в подтверждении продолжения помощи Украине, которая должна позволить ей не только не уступить российским войскам, но и освободить свои оккупированные территории. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что именно это является ориентиром на перспективу", – заключает Владимир Дубовик.

Танки у нас будут даже раньше, чем предполагалось

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак делает следующие выводы из "Рамштайна-9":

"Поставки авиации отсрочилась. Но это точно не трагедия. Было заранее понятно, что самолеты мы так быстро, как нам бы хотелось, не получим. Сам факт, что эта тема обговаривается, говорит о том, что авиацию мы обязательно получим. Пусть позже, пусть, возможно, не в том количестве, что нам необходимо — но мы ее от партнеров обязательно получим".

Зато, судя по заявлениям после "Рамштайна-9", танки у нас будут даже раньше, чем предполагалось, отмечает эксперт.

"В марте – так точно ряд разных танков (старые советские, новые немецкие и британские), уже будут в Украине. И их будет достаточно, чтобы рвать оборону противника, – подчеркивает Иван Ступак. – Важно и то, что мы получим стабильные и массовые поставки разнообразных боеприпасов. В том числе – дальнобойных, что точно приблизит нашу победу".

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