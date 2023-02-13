Есть ли оптимизм перед Рамштайном-9: какие решения могут принять союзники

Кремль прилагает огромные усилия, чтобы остановить передачу западных дальнобойных ракет и танков Украине. В частности, распространяет нарратив, что новое вооружение будет представлять угрозу безопасности РФ, сообщает Институт изучения войны (ISW). Между тем, уже 14 февраля состоится новое заседания союзников Украины в формате "Рамштайн". Какие ожидания от этой – уже девятой – встречи такого уровня? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Заседание Контактной группы по военной помощи Украине «Рамштайн». Фото: из открытых источников

Нас ожидает конкретизация "танковой инициативы"

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж предполагает, что нас ожидает подведение итогов прошлого – январского – "Рамштайна", который был довольно глобальный, многоаспектный. Как и его танковое продолжение, на которое решилась Германия.

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"Напомню, что на январской встрече рассматривались вопросы предоставления ВСУ бронетехники, САУ, ПВО-ПРО (американские, французские, немецкие, испанские). Большой пакет, формирующий несколько направлений. Увеличение на порядок поставок ракет, боеприпасов разных калибров (снаряды, мины, патроны к стрелковому вооружению). То, что нам нужно системно на фронте, как кровь, круглосуточно. Особенно в "горячих точках" — Бахмутское направление, Сватово-Кременное, Запорожское и так далее. И "Рамштайн-9" это будет уже отработка системных графиков поставки вооружения, военной техники и боеприпасов", – считает генерал.

Он отмечает, что по БТР и БМП такой график уже начал работать, но теперь он должен быть конкретизирован. Согласованы позиции поставки, логистические пути, варианты прикрытия, комплектация на месте, создание боевых "кулаков"

По мнению Николая Маломужа, нас ожидает конкретизация "танковой инициативы". Министры обороны обсудят, какие страны, что, в каком количестве и когда смогут поставить.

"Считаю, что первоочередными станут танки советского образца Т-72, которые не требуют особой подготовки, переобучения. Подобные машины имеются в ряде стран НАТО. Далее последуют немецкие Leopard, на которых наши военные уже проходят обучение. Возможны, мы получим 50 таких машин от Германии, а также, по разным оценками, около сотни от других стран. Параллельно пойдут британские Challenger 2. Их нам пообещали немного, пока 14. Но это очень хорошие, эффективные танки. Есть вероятность, что Франция завтра объявит о решение поставлять нам свои танки – AMX-56 Leclerc. И, конечно, со временем подтянуться американские Abrams. То есть, важно не просто создание "танковой коалиции", но и выработка механизмов, графиков поставок и обучения, конкретные сроки создания броневых "кулаков". Линейка последовательных действий, которые будут обсуждены министрами обороны, начальниками штабов стран-участниц данного формата", – поясняет эксперт.

Вторая важная тема – авиация, уверен он. Пока наши партнеры крайне осторожны в данном аспекте. Но есть надежда, что тем сдвинется с "мертвой точки". И что начнет обговариваться реальность поставок, условия, типы самолетов.

"Сейчас обсуждаются поставки МиГов из Польши и Словакии. Это то, что мы можем получить в ближайшее время. Если удастся решить этот вопрос, получим усиление украинской авиации. Данные типы самолетов осваиваются довольно быстро, за неделю-две. И мы имеем хорошую перспективу уже весной использовать их в боевых действиях, – отмечает Николай Маломуж. – Более дальняя перспектива – поставка американских F-15 и/или F-16. Возможно, также британские, германские истребители. Более легкие к обучению, к использованию наших аэродромов, чем американские. Но поставки F-15 или F-16 тоже должны обсуждаться. Если не США, которые пока не готовы это делать, то другими странами, имеющими на вооружении эти американские истребители. Но для этого необходимо получить разрешение Штатов. Думаю, соответствующее коалиционное решение может вырабатываться завтра. Тут следует продумать много аспектов, в том числе – как подобная авиация впишется в общую систему не только воздушных сил Украины, но и всей модели обороны. Речь о координации с системой управления, радиолокации, ракетных систем, наземных войск, которые ведут сейчас активные оборонительные действия, но готовятся к стратегическим наступательным операциям, где авиация может играть одну из решающих ролей".

Авиация, подчеркивает эксперт, это работа на перспективу. С возможностью получения согласия от определенных стран и созданием механизма поставки самолетов. А вот бронетехника (БТР, БМП, танки разных типов) – это уже конкретика.

думаю, речь пойдет о быстрых поставках, ускоренной системе подготовки наших воинов. Нам кровь из носу нужно всё это ускорить", – акцентирует генерал. "И после европейского турне президента Зеленского

По его словам, третья важная тема, которую точно будут обсуждать на девятом "Рамштайне", это поставки Украине дальнобойных систем

"Наряду с увеличением поставок нам ракет к РСЗО HIMARS, бьющих на 80 км, звучит тема необходимости предоставления нам двух типов ракет (британских и американских), имеющих дальность 150-160 км. Это позволит уничтожать мощнейшие резервы РФ, даже те, которые она сейчас зонирует, надеясь через несколько месяцев двинуть на Украину с российской или белорусской территории. Самое эффективное – уничтожать такие силы и средства еще на подходах, – уверяет Николай Маломуж. – Мы, в свою очередь, от активной обороны сможем перейти к контрнаступательным и наступательным операциям, приводящим к системным потерям в рядах оккупантов, вынуждающим их сдаваться, отходить".

Финализация логистики поставок танков и возможные переговоры по поводу поставок самолетов – основные темы Рамштайна-9

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса думает, что на Рамштайне-9 будут решаться два основных вопроса.

Второй – возможные переговоры по поводу поставок самолетов. В перспективе. Быстро не будет ни то, ни другое. Но это, как мне кажется, именно это станут обсуждать завтра", – отмечает эксперт. "Первый – финализация логистики поставок танков, решение о чём было принято пару недель назад

Кроме того, по словам Илии Кусы, будут традиционные рутинные вопросы по объемам и темпам поставок.

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