С чем связаны визиты Зеленского к ключевым союзникам Украины – какие ожидания

Президент Украины продолжает европейское турне. Он уже побывал в Великобритании, согласовав поставки дальнобойного оружия, а также в Париже, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. На очереди – Брюссель, где состоится саммит ЕС. Какие промежуточные итоги этой поездки уже следует отметить? Какие ожидания от евротурне Зеленского в целом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зеленский, Макрон и Шольц. Фото: сайт Офиса президента

Украина готовится к новой фазе войны

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ акцентирует, что весь этот евротур – подготовка к новой фазе войны.

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"Это беспрецедентное по насыщенности турне. Встречи в один день с тремя лидерами крупнейших европейских государств, два из которых определяют политику Евросоюза (Франция и Германия – Макрон и Шольц соответственно), а перед этим посещение Великобритании (премьер Сунак, король Карл III, выступление в парламенте, визит на военную базу) как одного из стратегических союзников Украины – говорят сами за себя. Просто тактические вопросы не могли быть предметом такой серьезной череды визитов. Наверняка, решались стратегически задачи и цели, которые невозможно обсуждать онлайн либо с помощью различных представителей, даже на уровне министров. Эти вопросы требовали непосредственного участия в переговорах украинского лидера. Причем основная часть точно была тет-а-тет", – уверен Алексей Кущ.

Визиты, по его словам, связаны с тем, что сейчас Украина вступает в решающую стадию войны, о чём говорят фактически все эксперты.

"Россия подготовила огромную армию для второй фазы наступления. Это, по сути, второй раунд полномасштабной войны. И действия Зеленского направлены на то, чтобы собрать максимальную международную помощь во всех ее компонентах. Прежде всего, речь, конечно, о военной помощи. Танки, самолеты, те виды боеприпасов, о которых в прессе обычно не говорится. Зачастую, когда союзники обнародуют, что именно передали Украине, эта военная помощь уже находится в нашей стране. А соответствующие заявления союзников ее просто легализуют. Думаю, готовятся определенные сюрпризы военно-технического плана – неприятные для россиян. Которые они ощутят уже на поле боя", – прогнозирует Алексей Кущ.

Так что, продолжает он, основная цель визита – максимальное получение военно-технической помощи как можно быстрее.

"Плюс – политическая составляющая. Новый этап войны предполагает и новую консолидированную реакцию наших западных союзников, – отмечает эксперт. – Скорее всего, к годовщине вторжения, к 24 февраля, будет подготовлен десятый "юбилейный" пакет антироссийских санкций от европейцев. И Зеленский сейчас пытается добиться того, чтобы этот пакет оказался максимально токсичным для РФ. Действенным в отношении обрушения экономики страны-агрессора".

Запад демонстрирует, что уже не боится Россию – и твердо намерен помочь Украине победить агрессора

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий рассуждает следующим образом:

"Самое главное – это начало процесса поставок дальнобойного оружия и самолётов. Первой здесь как всегда выступает Великобритания, от неё уже получены определённые результаты по этим двум вопросам".

Оба эти вопроса, акцентирует эксперт, являются важнейшими для нас в ракурсе отражения российской агрессии.

"Остальные темы, в частности, экономическая поддержка Украины со стороны Запада, тоже поднимаются. И тоже в позитивном для нас ключе", – отмечает Александр Палий.

По его мнению, Запад демонстрирует, что уже не боится Россию – и твердо намерен помочь Украине победить агрессора.

"Во время нынешнего визита Зеленского это стало особенно явно", – констатирует эксперт.

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