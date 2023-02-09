С чем связаны визиты Зеленского к ключевым союзникам Украины – какие ожидания

Президент Украины продолжает европейское турне. Он уже побывал в Великобритании, согласовав поставки дальнобойного оружия, а также в Париже, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. На очереди – Брюссель, где состоится саммит ЕС. Какие промежуточные итоги этой поездки уже следует отметить? Какие ожидания от евротурне Зеленского в целом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Зеленский, Макрон и Шольц. Фото: сайт Офиса президента
Украина готовится к новой фазе войны
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ акцентирует, что весь этот евротур – подготовка к новой фазе войны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
"Это беспрецедентное по насыщенности турне. Встречи в один день с тремя лидерами крупнейших европейских государств, два из которых определяют политику Евросоюза (Франция и Германия – Макрон и Шольц соответственно), а перед этим посещение Великобритании (премьер Сунак, король Карл III, выступление в парламенте, визит на военную базу) как одного из стратегических союзников Украины – говорят сами за себя. Просто тактические вопросы не могли быть предметом такой серьезной череды визитов. Наверняка, решались стратегически задачи и цели, которые невозможно обсуждать онлайн либо с помощью различных представителей, даже на уровне министров. Эти вопросы требовали непосредственного участия в переговорах украинского лидера. Причем основная часть точно была тет-а-тет", – уверен Алексей Кущ.
Визиты, по его словам, связаны с тем, что сейчас Украина вступает в решающую стадию войны, о чём говорят фактически все эксперты.
"Россия подготовила огромную армию для второй фазы наступления. Это, по сути, второй раунд полномасштабной войны. И действия Зеленского направлены на то, чтобы собрать максимальную международную помощь во всех ее компонентах. Прежде всего, речь, конечно, о военной помощи. Танки, самолеты, те виды боеприпасов, о которых в прессе обычно не говорится. Зачастую, когда союзники обнародуют, что именно передали Украине, эта военная помощь уже находится в нашей стране. А соответствующие заявления союзников ее просто легализуют. Думаю, готовятся определенные сюрпризы военно-технического плана – неприятные для россиян. Которые они ощутят уже на поле боя", – прогнозирует Алексей Кущ.
Так что, продолжает он, основная цель визита – максимальное получение военно-технической помощи как можно быстрее.
"Плюс – политическая составляющая. Новый этап войны предполагает и новую консолидированную реакцию наших западных союзников, – отмечает эксперт. – Скорее всего, к годовщине вторжения, к 24 февраля, будет подготовлен десятый "юбилейный" пакет антироссийских санкций от европейцев. И Зеленский сейчас пытается добиться того, чтобы этот пакет оказался максимально токсичным для РФ. Действенным в отношении обрушения экономики страны-агрессора".
Запад демонстрирует, что уже не боится Россию – и твердо намерен помочь Украине победить агрессора
Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий рассуждает следующим образом:
"Самое главное – это начало процесса поставок дальнобойного оружия и самолётов. Первой здесь как всегда выступает Великобритания, от неё уже получены определённые результаты по этим двум вопросам".
Оба эти вопроса, акцентирует эксперт, являются важнейшими для нас в ракурсе отражения российской агрессии.
"Остальные темы, в частности, экономическая поддержка Украины со стороны Запада, тоже поднимаются. И тоже в позитивном для нас ключе", – отмечает Александр Палий.
По его мнению, Запад демонстрирует, что уже не боится Россию – и твердо намерен помочь Украине победить агрессора.
"Во время нынешнего визита Зеленского это стало особенно явно", – констатирует эксперт.
Читайте также на портале "Комментарии" — как Кремль готовит большое наступление на Украину – что стоит ждать в обозримом будущем.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.