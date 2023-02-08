Как Кремль готовит большое наступление на Украину – что стоит ждать в обозримом будущем

Новое большое наступление России на Украину, о котором много разговоров в последнее время, может оказаться под вопросом. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) уверены, что РФ не имеет боевой мощи для масштабного наступления в "нереалистичные сроки" (февраль-март). О чем говорят такие заявления и маневры Кремля? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Не будет такого, как в стиле Второй мировой войны

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец считает, что так называемое "Большое наступление" уже идет.

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"События под Угледаром, Бахмутом, активизация военных действий под Купянском говорят сами за себя", – поясняет он.

По словам Тараса Березовца, не будет такого, как в стиле Второй мировой войны – артобстрелы, авианалеты, потом пошли тысячи танков, сотни тысяч солдат.

"Ресурсы у РФ не те, возможности организации – не те. России сложно организовать больше, чем одно наступление. А нам важно выдержать этот натиск – и нанести свой разящий удар, используя, в том числе, новейшее вооружение, переданное зарубежными партнерами", – отмечает эксперт.

Наступление может сопровождаться усилением ракетно-бомбовых ударов по гражданским объектам

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:

"Россия активно готовит новую наступательную операцию. Это признаёт и украинская разведка, и соответствующие службы союзников. Российская пропаганда развивает аналогии между нападением на Украину и событиями Второй мировой войны. Мероприятия в Санкт-Петербурге и Волгограде были преподнесены как напоминание о победных операциях 80-летней давности. Российскому обществу обещают перелом в ходе военных действий и переход к наступлению. Достижение хоть каких-то успехов важно для Кремля во внутриполитическом аспекте: в элитах начинаются сомнения в авторитете бессменного лидера, а "партия ястребов" позволяет себе несогласованные агрессивные заявления. Это создает проблемы в планировании президентских выборов-2024, независимо от планов поводить трансферт власти или опять переизбирать действующего президента".

По мнению эксперта, масштаб российского наступления будет во многом ограничен способностью экономики обеспечить новые подразделения вооружением, боеприпасами и снабжением.

"Российская экономика пока довольно медленно переходит на военный режим работы, что признаёт даже специально созданный координационный совет по обеспечению потребностей войны при правительстве РФ, – подчеркивает Игорь Попов. – России удалось мобилизовать достаточное количество живой силы и подготовить новые соединения на полигонах, но восполнить потерянное тяжелое вооружение и технику пока не получается. В особенности острой является проблема с оборудованием, зависящим от поставок импортных комплектующих".

Эксперт акцентирует, что в военном плане, вероятно, приоритетом для российского наступления станет Донецкая область и прилегающие территории. Но риски тактических наступательных операций существуют на всех направлениях, предупреждает он.

"Наступление может сопровождаться усилением ракетно-бомбовых ударов по гражданским объектам – для создания препятствий в снабжении и для психологического давления на Украину. Также вероятно будут активизированы информационные операции против украинского населения, которые показали свою эффективность в последнее время, – прогнозирует Игорь Попов. – Украинскому обществу нужно научиться, наконец, определять – "кому выгодно" – при распространении скандальной и не всегда проверенной информации".

У России в среднесрочной перспективе хватит сил на одну стратегическую наступательную операцию, предполагает эксперт. И если она провалится, новая ударная группировка будет создаваться довольно долго. Поэтому ставки высоки, и нас ждут тяжелые вызовы, с которыми Украины обязательно справится, уверен Игорь Попов.

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