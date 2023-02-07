Большое наступление: готова ли Россия идти ва-банк – почему снова заговорили о переговорах

Россия продолжает массированные атаки на Донбассе, особенно на Бахмутском направлении. Вопрос обеспечения сил обороны необходимым вооружением и боеприпасами обговорили в понедельник президент Украины, представители СНБО, ОП, военные и силовики на Ставке верховного главнокомандующего. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что не секрет – Путин дал приказ оккупационной армии как можно быстрее захватить Донецкую и Луганскую области. При этом РФ не прекращает попытки усадить Украину за стол переговоров – на своих условиях. В ответ мы выдвигаем свои. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия сейчас идет в ва-банк в войне, намереваясь перехватить инициативу. Действительно ли Кремль идет ва-банк? О чем говорит происходящее на фронте? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Кремль вряд ли будет делать ставки на крупное наступление со всех сторон в стиле "последнего решительного боя"

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:

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"Кремль вряд ли пойдет ва-банк. Это не стиль Путина, не стиль того, что происходит сейчас на достаточно специфическом театре военных действий – в условиях городской агломерации, что имеем в Донецкой области. Там непросто наступать. Кругом городская застройка, особый рельеф местности, большие скопления вооруженных сил. И, похоже, РФ и далее будет придерживаться тактики позиционного давления. Не больших наступлений, а выдавливания".

В свою очередь, продолжает эксперт, ВСУ достаточно грамотно держат оборону, сдерживают наступление превосходящих сил противника. К тому же, у россиян явно не так много сил и средств, чтобы сейчас идти в наступление по всему фронту, поднимая ставки до небес.

"Похоже, у Путина понимают, что возможна следующая ситуация: российская армия идет ва-банк, наступает широкомасштабно, мы ее сдерживаем (как уже было), наступление выдыхается, силы истощаются, а ВСУ, получив тяжелую бронетехнику, фактически сформировав новые бронетанковые войска, прошедшие соответствующее обучение – идут в контрнаступление. И ставка РФ на "большое наступление" бьется достаточно эффективно и эффективно. Не сразу, но – бьется. Потому российское высшее военно-политическое руководство оно не будет существенно менять военную тактику, оперативные планы, которых придерживались ранее", – прогнозирует Вадим Карасев.

Он отмечает, что война идет в стиле позиционных фронтов, а не больших наступательных сухопутных операций (за редким исключением).

"Продвижение со стороны российских войск в последнее время – минимальное. До километра при – больших потерях. Потому что, повторюсь, природный ландшафт, особенности городской застройки, достаточно грамотно выстроенная оборона со стороны куда более мотивированных украинских воинов. Для сравнения – во время войны в пустынном Ираке передовые тактические группы США в день преодолевали 240 км в марте-апреле 2003 года. А на Донбассе россияне месяцами бьются за считанные км. С минимальными успехами при максимальных потерях. Имея значительный перевес в огневой мощи (артиллерия), в численности войск", – акцентирует эксперт.

Так что, отмечает он, Кремль вряд ли будет ставки делать на крупное наступление со всех сторон в стиле "последнего решительного боя", который в итоге может привести к разгрому российской военной группировки. Скорее на то, что, с точки зрения российского военного руководства, приносит хоть минимальную, но эффективность. А именно – постепенное давление и выдавливание ВСУ из промышленных агломераций Донбасса. Как было в стертом с лица земли Соледаре, как происходит сейчас в Угледаре и Бахмуте.

"В свою очередь, мы можем ответить разящими контратаками, как происходило осенью в Харьковской области, в части Херсонской. Не секрет, что ВСУ собирают ударную группировку для контрнаступательных действий. Где и когда – увидим по факту", – констатирует Вадим Карасев.

РФ пытается удержать сухопутный коридор в Крым через оккупированные украинские материковые территории

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена, что о переговорах пока речь точно не идет.

"Но то, что Россия де-факто уже перешла в наступление, подтверждают и военные, и украинские власти. Одним из показателей интенсивности увеличения боевых действий является количество обстрелов. И все сводки демонстрируют, что за последние недели на определенных участках фронта россияне увеличили обстрелы в разы", – подчеркивает аналитик.

Она думает, что РФ использует тот временной люфт, который имеет до поступления в Украину современных видов вооружения – танков, бронетехники, дальнобойной артиллерии и так далее (на следующем "Рамштайне", в середине февраля, могут обсуждаться уже и поставки боевой авиации).

"Всё это требует времени и по части доставки, и по части обучения (как минимум – несколько недель). Известно, что обучение украинские военные уже проходят в Германии, Польше, США, Великобритании. И, скорее всего, на фронте мы новое вооружение и обученных воинов увидим не раньше весны. Пока этого не случилось, Кремль хочет "задавить количеством". Захватить еще больше территории, возможно, вернув под свой контроль то, что ВСУ удалось отбить в ходе осеннего контрнаступления. Именно с этим связана интенсификация военных действий", – поясняет Олеся Яхно.

По ее словам, Украина не может перейти в контрнаступление, пока мы не получим современное вооружение и обученные экипажи (что разумно). Россия же, пока этого не случилось, пытается максимально улучшить свое положение на поле боя. Не считаясь с жертвами.

"Мы видели по боям в районе Соледара, Бахмута, что сперва оккупационная армия выпускает "вагнеровцев" (особенно завербованных зэков), которые идут как "пушечные мясо". Затем, по их трупам, идут уже более профессиональные наемники и собственно кадровая армия, пытаясь продвигаться вперед. Тактика РФ в зимний период именно такая: наносить массированные ракетные удары по нашей энергетической инфраструктуре, надеясь таким образом посеять хаос (что не сработало), а также попытки захвата новых территорий, не считаясь с потерями (что в российских исторических традициях). Россия, похоже, учла предыдущие ошибки – одновременного наступления с разных сторон. И сейчас с помощью пропаганды, маневров, пытается ввести нас в заблуждение риском нападения, например, со стороны Беларуси. Тем самым вынуждая нас постоянно держать наше ПВО, какое-то количество войск на северном направлении. Сама же страна-агрессор сконцентрировала внимание на Донецкой и Луганской областях. Речь не столько о желании их захватить, сколько о важности для РФ сохранить сухопутный коридор в Крым через оккупированные украинские материковые территории, – отмечает аналитик. – Украинская власть акцентирует, что тот же Бахмут, где уже почти полгода идут ожесточенные бои, мы сдавать не намерены. И это понятные меседжи. Ну, а со стороны наших западных партнеров всё чаще звучат также логичные меседжи. А именно – что ВСУ разумнее перейти в контрнаступление, когда у нас будут все обещанные новые виды вооружения, более надежное ПВО".

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