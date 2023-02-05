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В Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит

Понимая, что поддержка Украины со стороны Запада лишь усиливается, Кремль снова обращается к ядерной угрозе - к последнему оружию трусов

сегодня, 11:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Бывший президент России, зампред Совета РФ Дмитрий Медведев устроил очередную истерику. В свете поставок американцами Украине дальнобойных ракетон заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если выяснится, что Украина наносит удары по аннексированному КрымуВ Офисе президента Украины уже парировали, подчеркнув, что наша страна может деоккупировать Крым тем способом, которым сама посчитает нужнымО чем говорит российская истерика? Как ситуация вокруг Крыма может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит

Ракеты. Фото: из открытых источников

Все эти истерики указывают лишь на слабость позиции Москвы, путинского режима

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:


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"Очередная истерика в исполнении Медведева – это демонстрация беспомощности, бессилия страны-агрессора. Когда все угрозы перестают работать, ничего другого придумать невозможно, Медведев в неком алкогольном делириуме (лат. delirium "безумие, бред") снова обращается к ядерной угрозе. К последнему оружию трусов".

По мнению эксперта, в РФ понимают, что все эти угрозы по отношению к Украине уже не работают. Что мир в наиболее адекватной части его политического истеблишмента также осознал, что эти угрозы не имеют дополнительной стоимость.

"Речь не о том, что Россия не может использовать, к примеру, тактическое ядерное оружие. Может. Вопрос в том, что это ни к чему не приведет. Любое подобное использование сделает РФ только хуже, – поясняет Виталий Кулик. – Соответственно, все эти истерики указывают лишь на слабость позиции Москвы, путинского режима. И кроме визжания они не могут в последнее время из себя выдавить ничего стоящего, актуального".

Кроме освоения современных систем вооружения, нам следует думать о максимально рациональном использовании нашего человеческого потенциала

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько акцентирует, что любые поставки оружия для Украины вызывают истерики в Кремле. Он напоминает, что это началось с первых пакетов помощи, которые поступали до широкомасштабного 24 февраля 2022 года.

"Конечно, с тех пор номенклатура вооружения и боеприпасов расширилась. Причем так, как мы и сами, вероятно, не ожидали в начале полномасштабной войны. И для нас, и для оккупантов очевидно, что каждый пакет военной помощи для Украины уменьшает шансы на победу россиян", – поясняет эксперт.

Другое дело, продолжает он, что у нас – огромная разница (в пользу агрессора) в объеме человеческого ресурса, которая также может критически повлиять на ход войны.

"Поэтому, кроме освоения современных систем вооружения, нам следует думать о максимально рациональном использовании нашего человеческого потенциала, – подчеркивает Александр Солонько. – А также – как минимизировать потери в период, когда огромный удельный вес занимают агрессивные пехотные бои".

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Источник: https://comments.ua/
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