В Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит

Бывший президент России, зампред Совета РФ Дмитрий Медведев устроил очередную истерику. В свете поставок американцами Украине дальнобойных ракет, он заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если выяснится, что Украина наносит удары по аннексированному Крыму. В Офисе президента Украины уже парировали, подчеркнув, что наша страна может деоккупировать Крым тем способом, которым сама посчитает нужным. О чем говорит российская истерика? Как ситуация вокруг Крыма может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракеты. Фото: из открытых источников

Все эти истерики указывают лишь на слабость позиции Москвы, путинского режима

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

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"Очередная истерика в исполнении Медведева – это демонстрация беспомощности, бессилия страны-агрессора. Когда все угрозы перестают работать, ничего другого придумать невозможно, Медведев в неком алкогольном делириуме (лат. delirium "безумие, бред") снова обращается к ядерной угрозе. К последнему оружию трусов".

По мнению эксперта, в РФ понимают, что все эти угрозы по отношению к Украине уже не работают. Что мир в наиболее адекватной части его политического истеблишмента также осознал, что эти угрозы не имеют дополнительной стоимость.

"Речь не о том, что Россия не может использовать, к примеру, тактическое ядерное оружие. Может. Вопрос в том, что это ни к чему не приведет. Любое подобное использование сделает РФ только хуже, – поясняет Виталий Кулик. – Соответственно, все эти истерики указывают лишь на слабость позиции Москвы, путинского режима. И кроме визжания они не могут в последнее время из себя выдавить ничего стоящего, актуального".

Кроме освоения современных систем вооружения, нам следует думать о максимально рациональном использовании нашего человеческого потенциала

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько акцентирует, что любые поставки оружия для Украины вызывают истерики в Кремле. Он напоминает, что это началось с первых пакетов помощи, которые поступали до широкомасштабного 24 февраля 2022 года.

"Конечно, с тех пор номенклатура вооружения и боеприпасов расширилась. Причем так, как мы и сами, вероятно, не ожидали в начале полномасштабной войны. И для нас, и для оккупантов очевидно, что каждый пакет военной помощи для Украины уменьшает шансы на победу россиян", – поясняет эксперт.

Другое дело, продолжает он, что у нас – огромная разница (в пользу агрессора) в объеме человеческого ресурса, которая также может критически повлиять на ход войны.

"Поэтому, кроме освоения современных систем вооружения, нам следует думать о максимально рациональном использовании нашего человеческого потенциала, – подчеркивает Александр Солонько. – А также – как минимизировать потери в период, когда огромный удельный вес занимают агрессивные пехотные бои".

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