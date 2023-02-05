В Кремле снова истерят из-за поставок оружия Украине: о чем это говорит

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Кравцев Сергей
Бывший президент России, зампред Совета РФ Дмитрий Медведев устроил очередную истерику. В свете поставок американцами Украине дальнобойных ракет, он заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если выяснится, что Украина наносит удары по аннексированному Крыму. В Офисе президента Украины уже парировали, подчеркнув, что наша страна может деоккупировать Крым тем способом, которым сама посчитает нужным. О чем говорит российская истерика? Как ситуация вокруг Крыма может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Ракеты. Фото: из открытых источников
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:
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По мнению эксперта, в РФ понимают, что все эти угрозы по отношению к Украине уже не работают. Что мир в наиболее адекватной части его политического истеблишмента также осознал, что эти угрозы не имеют дополнительной стоимость.
Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько акцентирует, что любые поставки оружия для Украины вызывают истерики в Кремле. Он напоминает, что это началось с первых пакетов помощи, которые поступали до широкомасштабного 24 февраля 2022 года.
Другое дело, продолжает он, что у нас – огромная разница (в пользу агрессора) в объеме человеческого ресурса, которая также может критически повлиять на ход войны.
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