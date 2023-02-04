У Путина снова истерят из-за готовности Украины наносить удары по Крыму

Россия может применить ядерное оружие, если выяснится, что Украина носить удары по аннексированному Крыму. Такое заявление сделал бывший президент России, зампред Совета РФ Дмитрий Медведев. Вот только одиозный российский политик забыл, что за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину взрывы на военных объектах в Крыму уже были неоднократно.

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Дмитрий Медведев отметил, что Россия никогда не согласиться ни о чем разговаривать с Западом и Украиной, если начнутся прицельные удары по Крыму.

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"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина… Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России", — цитируют заявление Медведева российским пропагандистским СМИ.

По словам Дмитрия Медведева, Россия "не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания".

Напомним, вчера стало известно о новом пакете военной помощи США для Украины. В нем есть дальнобойные ракеты GLSDB, которыми ВСУ смогут достать не только до территории России, но и до аннексированного Крыма. При этом в Пентагоне уже заявили, что Киев имеет полное право принимать самостоятельное решение где и при каких обстоятельствах использовать предоставленное партнера оружие.

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